Инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей

Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове

Кабанов: Нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье

Tекст: Татьяна Косолапова

«Следственный комитет вовремя реагирует, очень правильно, быстро и оперативно на все заявления. Есть закон, СК следит за его исполнением. Но нам, как специалистам, которые работают вместе с ним и другими государственными органами, говорить о том, что проблема только в Одинцовском районе, неправильно», – говорит Кабанов.



Он поясняет, что нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье. Например, в Московской области районами с подобной проблемой являются Люберцы, Котельники и другие. И сама проблема напрямую связана со столицей – иностранцы устраиваются на работу в Москве, а массово селятся в ближнем Подмосковье.

«И самое главное, что, к сожалению, у нас долгие годы продолжалась безответственная миграционная политика, изрядно припудренная и смазанная коррупцией. Шло формирование этнических анклавов, которые, к слову, образуются там, где есть возможность работы. И поскольку Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, с развитым частным строительством, то это привлекло, естественно, большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы», – объясняет член СПЧ.

Подобные сообщества образовались и в самой столице, например, в деревне Сахарово, на территории вблизи рынка «Садовод», а также неподалеку от агрокластера «Фуд Сити» на Теплом Стане. Появление подобных анклавов влияет на рост этнической преступности, считает эксперт.

«Поэтому возбуждение дела по ситуации в Одинцово – это нормальная реакция Следственного комитета. СК также откликается на подобную информацию о миграционных анклавах и миграционном беспределе в других регионах нашей страны. С такими же проблемами сталкивается Екатеринбург, Самара, Тольятти, да у нас есть масса неблагополучных с миграционной позиции регионов. СК правильно реагирует», – заключил Кабанов.

Ранее Следственный комитет России после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово.







