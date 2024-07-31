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Инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей
Инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею почти 170 млн рублей
Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею «Спортлото «4 из 20» суперприз в 169,966 млн рублей, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Как говорится в сообщении, выигрыш москвича составил 169966702 рубля, налог составит 25395005 рублей, на расчетный счет Сергей получит 144571697 рублей, передает РИА «Новости».
Там добавили, что мужчина воспользовался своим законным правом на анонимность. На выигранные деньги Сергей хочет купить автомобиль, часть выигранной суммы разделить между близкими, а с остальными тратами определится, когда суперприз будет ему перечислен.
«Сергей по образованию инженер-авиаконструктор. Сейчас мужчина на пенсии. Летнее время проводит с супругой на даче, жарит шашлык и ухаживает за огородом. Одним из хобби счастливчика является футбол», – заключили в компании.
Ранее житель Челябинской области стал первым в истории «Спортлото «4 из 20» мультимиллионером, выиграв рекордные 607 миллионов рублей.