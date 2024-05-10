Житель Челябинской области стал первым в истории «Спортлото «4 из 20» мультимиллионером

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

«Спортлото «4 из 20» – это числовая лотерея, в которой для выигрыша суперприза необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.

Челябинцу повезло, и он угадал все 16 чисел: 11, 13, 5, 2 в первом поле и 6, 17, 10, 3 – во втором.

Предыдущий рекордный выигрыш в этой лотерее – 545 миллионов рублей – был зафиксирован в августе 2020 года.

Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре «Столото».

Ранее обладателями выигрыша в 1 млрд рублей в тираже «Русского лото» стали супруги из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы – логопед и токарь.