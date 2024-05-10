Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Житель Челябинской области стал первым в истории «Спортлото «4 из 20» мультимиллионером
Житель Челябинской области стал первым в истории «Спортлото «4 из 20» мультимиллионером, выиграв рекордные 607 миллионов рублей.
Как сообщает РИА «Новости», победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».
«Спортлото «4 из 20» – это числовая лотерея, в которой для выигрыша суперприза необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.
Челябинцу повезло, и он угадал все 16 чисел: 11, 13, 5, 2 в первом поле и 6, 17, 10, 3 – во втором.
Предыдущий рекордный выигрыш в этой лотерее – 545 миллионов рублей – был зафиксирован в августе 2020 года.
Имя победителя станет известно, когда он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре «Столото».
Ранее обладателями выигрыша в 1 млрд рублей в тираже «Русского лото» стали супруги из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы – логопед и токарь.