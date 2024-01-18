Нашелся обладатель выигрыша в 1 млрд рублей в тираже «Русского лото»

«Столото»: Супруги из Тюмени выиграли 1 млрд рублей в тираже «Русского лото»

Tекст: Ольга Никитина

На полученные средства пара хочет открыть частную логопедическую практику, съездить в путешествие и помочь нуждающимся, передает Ura.ru.

Как рассказала РИА «Новости» Светлана, они с мужем не считают себя «везунчиками по жизни» и всегда тяжело трудились – сама она на нескольких работах, а супруг зарабатывал тяжелым физическим трудом. Супруги женаты уже почти сорок лет и скоро будет отмечать рубиновую свадьбу. У них двое детей, дочь и сын, которые живут в других городах.

Светлана рассказала, что в первую очередь они хотят приобрести в Тюмени просторное жилье, поправить здоровье и помочь детям, а в будущем она хотела бы открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями.

Юрий начал приобретать лотерейные билеты три года назад, при этом больших сумм он не тратил. В день, когда он приобрел набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл 5 тыс. рублей в моментальной лотерее. На эти деньги и купил билеты, среди которых оказался тот самый счастливый.

1 января стало известно, что житель Тюменской области выиграл 1 млрд рублей в ходе розыгрыша лотереи «Русское лото» в прямом эфире НТВ. Нынешний победитель стал третьим в истории России лотерейным миллиардером.

15 января сообщалось, что обладатель выигрыша в 1 млрд рублей не объявился.