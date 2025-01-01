Житель Сахалина стал миллиардером благодаря новогодней лотерее

Житель Сахалина выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее «Русское лото»

Tекст: Мария Иванова

Житель Сахалина стал четвертым лотерейным миллиардером в России благодаря новогоднему розыгрышу «Русского лото», сообщает РИА «Новости».

Победный билет был куплен через онлайн-приложение лотерейного оператора «Столото» и зарегистрирован на номер телефона из Сахалинской области. Организаторы уточнили, что выигрыш в 1 млрд рублей стал возможен благодаря уникальному второму туру 1604-го тиража.

В новогоднем тираже «Русского лото», названном «Новогодним миллиардом», был установлен рекорд по общей сумме выигрышей. В общей сложности разыграно более 3,6 млрд рублей. С таким результатом текущий тираж стал крупнейшим за всю историю российских лотерей, существенно превзойдя прошлогодний, где было разыграно 3,5 млрд рублей.

Кроме главного приза, появилось 90 лотерейных миллионеров из разных регионов России. Они выиграли благодаря закрытию всех 30 чисел одновременно на 64-м ходу. Каждый из этих участников получил по 123 457 рублей. Всего по результатам розыгрыша оказались выигрышными более 11,9 млн лотерейных билетов, что значительно увеличивает популярность и доверие к лотерейным играм среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Москвы Екатерина П. случайно выиграла 100 млн рублей, покупая мед и лотерейный билет в торговом центре.

Житель Смоленска Дмитрий М. выиграл 140 млн рублей в лотерее, следуя за предсказанием из сна, в котором ему привиделся кот, испачкавший всю квартиру, что народные приметы связывают с финансовым успехом.

Кузьминский суд Москвы отказал москвичу в иске против «Русского лото» о выплате 566 тыс. рублей, несмотря на попытки истца обосновать свои требования правилами игры.