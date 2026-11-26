Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
В Москве спрогнозировали морозы к началу декабря
Метеоролог Паршина: В Москве с началом зимы ожидаются морозы
Температура воздуха в столице в ночь на 1 декабря опустится до минус 10 градусов из-за влияния блокирующего антициклона, сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Декабрь, как про него говорят, славится своими оттепелями, но пока вот у нас установился блокирующий антициклон. <…> Во вторник еще сохраняются морозы даже ночью до минус 10 градусов, а днем от минус 1 до минус 6», – рассказала Паршина ТАСС.
Она добавила, что похолодание ожидается уже в конце ноября. Наиболее холодными в последние дни месяца станут ночи с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник, когда температура воздуха может опуститься до минус девяти градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о похолодании в Московском регионе до минус шести градусов.
Паршина прогнозировала рост снежного покрова в Подмосковье до 15 сантиметров.
В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил о возможности появления сугробов высотой до 12 сантиметров в столице.