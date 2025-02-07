Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

  • Новость часаСША распустили группу по преследованию российского бизнеса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция добавила целей ВВС и ПВО России
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    На Украине назвали самый опасный для населения фактор ракеты «Орешник»
    Названы способы обмана мошенниками влюбленных россиян перед 14 февраля
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ
    Захарова объяснила неприемлемость заморозки конфликта на Украине
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    5 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    7 февраля 2025, 01:34 • Новости дня

    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда, сообщил официальный представитель Белого дома.

    «По МУС? Да, он его подписал», – приводит слова чиновника ТАСС.

    Указ дает возможность вводить финансовые и визовые санкции в отношении причастных к расследованиям против американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

    «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В четверг израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Капитолийский холм, где встретился с руководством Сената США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, сенаторы выразили свою приверженность принятию еще и закона против МУС в дополнение к президентскому указу.

    На встрече с Нетаньяху лидеры Сената выразили поддержку Израилю. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху. Палата представителей Конгресса США в январе проголосовала за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников.

    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (14)
    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня
    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

    Коментарии (22)
    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

    Коментарии (19)
    5 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа

    Госдеп сообщил, что часть сотрудников USAID нарушила 90-дневный запрет на финансирование международных программ

    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Агентства по международному развитию нарушили запрет Госдепартамента на приостановку финансирования программ иностранной помощи на 90 дней, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио.

    По словам Рубио, сотрудники USAID, несмотря на приказы о приостановке иностранной помощи, продолжали осуществлять платежи, что стало нарушением указаний Госдепартамента, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что средства, которые пытались использовать служащие госведомства, являются деньгами американских налогоплательщиков, и агентство должно было проявить большее сотрудничество с новым руководством.

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID, что связано с приостановкой деятельности агентства. Кроме того, администрация Трампа намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонского офиса агентства, а госсекретарь Рубио был назначен временным руководителем USAID.

    Эти меры были приняты по рекомендации Илона Маска, который назначен главой нового ведомства по повышению эффективности работы правительства. Он предложил сократить бюрократию и государственный аппарат, в связи с чем деятельность USAID была временно приостановлена. Решения относительно продолжения или изменения финансирования программ будут приниматься после проверки, проведенной Рубио.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель  российского МИД Мария Захарова обвинила USAID в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

    Коментарии (10)
    4 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану

    Нетаньяху решил попросить у Трампа вооружения для атаки на ядерные объекты Ирана

    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки вооружений для удара по иранским ядерным объектам, если провалятся дипломатические переговоры, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Как передает ТАСС, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен убедить его поставить вооружения для израильской армии. Эти вооружения необходимы для уничтожения иранских ядерных объектов, находящихся глубоко под землей.

    По данным источников, удар может быть нанесен в случае провала дипломатических усилий по разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ранее, 3 февраля, журнал Foreign Affairs предположил, что Трамп, скорее всего, разрешит Израилю провести атаку на Иран.

    Тем не менее портал отмечает, что Трамп выразил желание заключить с Ираном соглашение, которое исключило бы необходимость военных действий Израиля. Также на переговорах будет обсуждаться возможная нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В Белом доме встреча Трампа и Нетаньяху запланирована на 4 февраля.

    Ранее Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки авиабомб.

    Между тем в МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня, 3 февраля. В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

    Коментарии (11)
    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев

    Эксперт Ципис: План Трампа о контроле США над сектором Газа вызвал в Израиле радость и шок

    Израильский эксперт оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев
    @ MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новый виртуозный план Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, а два миллиона палестинцев – жителей анклава будут перемещены на Западный берег Иордана, где создадут государство Палестина. От подобной сделки дивиденды получит в первую очередь Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху продемонстрировала, что Израиль фактически стал колонией США, и решения по еврейскому государству принимаются не в Тель-Авиве, а в Вашингтоне. Израильский премьер в Белом доме выглядел как провинившийся школьник, ему дали указания, и теперь тот возвращается домой их исполнять», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник обратил внимание на одну из ключевых тем переговоров – сектор Газа. Громкие заявления американского президента о том, что анклав представляет собой «площадку под снос», и о планах Вашингтона взять эту территорию под свой контроль вызвали среди ультраправых в Израиле радость, а среди левых – шок, отметил политолог.

    Ципис считает, что это виртуозный и четкий план президента США по урегулированию арабо-израильского конфликта, в котором, впрочем, прослеживается тандем Вашингтона и Тель-Авива. Он объясняет: ВВС Израиля на протяжении полутора лет «раскатывали» Газу, «стирая целые кварталы», чтобы сектор стал непригоден для жизни.

    «Сейчас операция ЦАХАЛ постепенно сходит на нет. При этом анклав разрушен настолько, что восстановить его силами палестинцев невозможно. Именно на этом играет Трамп. Поэтому он говорит, что сектор – это «площадка под снос», и настаивает на переселении жителей Газы», – детализировал эксперт.

    В то же время, американский лидер заявляет о готовности восстановить анклав, продолжил собеседник. Разумеется, Тель-Авив получит свои дивиденды. По оценкам Циписа, план Трампа предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и жить там будут в основном израильтяне. А те два миллиона палестинцев – жителей анклава – будут перемещены.

    «Часть из них, скорее всего, отправят на Западный берег реки Иордан. За «зеленой линией» уже построены микрорайоны, куда могут заселить палестинцев. Что-то похожее есть и в Египте. Я не исключаю, что, когда будут отстраивать Сирию, могут и там заложить участок для переселенцев из Газы», – рассуждает аналитик.

    Вместе с тем, Ципис подчеркивает: создание государства Палестина неизбежно. «Пока не ясно, на какой именно территории. Речь, по всей видимости, пойдет о Западном береге реки Иордан, где сейчас ЦАХАЛ проводит операцию, как заявляет армия, по ликвидации последних ячеек террористов», – уточнил политолог.

    «Если события продолжат развиваться по утопическому сценарию: сектор Газа отойдет Израилю, будет создано палестинское государство, ХАМАС исчезнет, и стороны конфликта заключат мир. Тогда через несколько лет палестинцы при желании смогут вернуться в новую Газу. У них, вероятно, не будет к этому препятствий, но захотят ли они – другой вопрос», – предположил спикер.

    Оказание Вашингтоном услуг по восстановлению Газы, разумеется, не будет носить безвозмездный характер. «США в обмен на финансирование реконструкции анклава активно займутся добычей газа и разработкой месторождений на шельфе», – считает Ципис.

    По его мнению, и упомянутая Трампом возможность отправки американских войск вполне реализуема. «Их функцией станет, во-первых, обеспечение безопасности переселения жителей Газы, а во-вторых, ликвидация оставшихся ячеек ХАМАС и зачистка анклава. Израиль с этим не справится, потому что силы еврейского государство изрядно истощены», – указал эксперт.

    Он напомнил, что ЦАХАЛ сейчас «воюет на нескольких фронтах одновременно: против йеменских хуситов, «Хезболлы» в Ливане, а также в Сирии, секторе Газа и на Западном берегу Иордана». «На этом фоне я не исключаю, что в Газе в итоге высадятся «миротворческие» силы США», – допустил политолог. При этом арабский мир с такими притязаниями Трампа в конце концов смирится, прогнозирует аналитик. «Никто не будет чинить какие-либо препятствия», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    «Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом месте», – сказал Трамп. Он добавил, что в анклаве нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий.

    США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», пообещал глава Белого дома. По задумке Трампа, Газа должна стать «невероятным международным местом», «ближневосточной Ривьерой». «Потенциал сектора Газа невероятен», – считает он.

    Глава Белого дома также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе. «Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Мы собираемся занять эту часть и развивать ее», – подчеркнул президент. Нетаньяху поддержал идею американского лидера о «долгосрочном владении» анклавом.

    Примечательно, что незадолго до переговоров с Нетаньяху Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и представляет собой «площадку под снос». Президент США предложил переселить около двух млн жителей анклава в разные страны, среди которых он назвал Иорданию и Египет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен финансировать этот процесс.

    Арабские страны предложение отвергли. Идею раскритиковал и ХАМАС. «Мы считаем, что это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе. Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться», – заявил официальный представитель палестинского движения Сами Абу Зухри, его слова приводит «Интерфакс».

    Саудовская Аравия на фоне заявлений Трампа отказалась от дипотношений с Израилем без создания Палестины. «Королевство подтверждает, что прочный и справедливый мир не может быть достигнут без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с резолюциями о международной легитимности», – цитирует ТАСС заявление МИД королевства.

    Politico отмечает, что «провокационные» предложения президента США о контроле над анклавом и переселением палестинцев затмило обсуждение «хрупкого» соглашение о прекращении огня в Газе, которое, как предполагали многие наблюдатели, будет в центре внимания во время встречи Трампа и Нетаньяху. Американский лидер похоже, принял курс, который предпочитает израильский премьер-министр – завершение работы по уничтожению ХАМАС, пишет издание.

    Коментарии (10)
    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

    Коментарии (6)
    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

    Коментарии (4)
    5 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

    Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, вызвав критику со стороны арабских наций и палестинского руководства, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

    Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

    Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

    С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

    «Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

    Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.

    Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

    В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.

    Коментарии (38)
    5 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Politico: План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире

    Politico: План Трампа по сектору Газа вызвал негативную реакцию на Ближнем Востоке

    Politico: План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента США Дональда Трампа превратить раздираемый войной сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» встретило осуждение в среду утром в арабском мир, сообщило Politico.

    Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно предупредило «бывшую и нынешнюю администрации США» о правах палестинского народа и подтвердило, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, если будут нарушены определенные условия, пишет Politico.

    «Королевство Саудовская Аравия также подтверждает свое однозначное неприятие любых ущемлений законных прав палестинского народа, будь то посредством политики израильских поселений, аннексии земель или попыток вытеснить палестинский народ с их земель», – заявили в министерстве.

    В МИД королевства подчеркнули, что их позиция «не подлежит обсуждению и компромиссам».

    Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал заявления Трампа «нелепыми» и «абсурдными».

    «Замечания Трампа о его желании контролировать Газу нелепы и абсурдны, и любые подобные идеи способны привести к дестабилизации региона», – заявил Зухри.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, такие как Иордания и Египет.

    Также Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против предложения Трампа о переселении жителей сектора Газа, подчеркнув, что это решение неприемлемо не только для Турции, но и для других стран региона.

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест.

    Между тем палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа.

    Коментарии (9)
    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством

    Глава DOGE выступил против финансирования СМИ из госбюджета США

    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск выразил недовольство финансированием СМИ государственными средствами, назвав это огромной тратой денег налогоплательщиков.

    Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Управление по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил резкое недовольство по поводу практики финансирования СМИ за счет государственного бюджета, передает ТАСС.

    Маск отметил, что ситуация, при которой средства налогоплательщиков используются для поддержки медиаорганизаций, является недопустимой растратой.

    «Это, очевидно, огромная трата денег налогоплательщиков!» – написал Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России), отреагировав на сообщение о том, что агентство Associated Press получило миллионы долларов из государственной казны.

    Маск пообещал, что подобная практика финансирования прекратится в ближайшее время, подчеркивая необходимость изменения подхода к использованию бюджета.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из-за того, что молодому коллективу DOGE удалось получить доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию (USAID), в США разразился скандал. USAID решило отправить в отпуск весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск с 7 февраля с подачи DOGE.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

    Коментарии (4)
    5 февраля 2025, 23:52 • Новости дня
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.

    Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение  не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

    Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

    Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названы отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике
    Дипломат назвал фактическим объявлением войны размещение войск ЕС на Украине
    Армения отказалась от участия во встрече ОДКБ в Москве
    Эксперт: Ракета «Союз-2.1в» была уникальной по многим критериям
    Налоговики начали ликвидацию части торговой сети «Светофор»
    Умер актер фильмов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием

    Европейские лидеры заявляют о необходимости резкого роста расходов на оборону и вооружения. Например, только французский военный бюджет всего за пять лет должен вырасти вдвое. Однако откуда ЕС возьмет на это суммы, измеряемые сотнями миллиардов евро? Судя по всему, ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Как России вернуть влияние в Сирии

      Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

      10 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

      5 комментариев
    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............