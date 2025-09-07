  • Новость часаЗдание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    «Много везения тогда было». О чем сегодня жалеет герой «чуда на Ижме»
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства авиадвигателя ПД-26
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    5 комментариев
    7 сентября 2025, 09:44 • Новости дня

    Удары уничтожили технику и наемников в Сумах и Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Серьезные удары были нанесены по объектам ВСУ и иностранным наемникам в Сумах и Сумской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. По его словам, в районе границы с Курской областью поражено подразделение ВСУ: уничтожено до 15 единиц техники и до 70 человек. В окрестностях Сум нанесён удар по пансионату с иностранными наемниками, а в самом городе поражен ангар с техникой, в том числе уничтожены зенитная установка «Гепард» и расчеты артиллерии.

    В Роменском районе ликвидировано подразделение, переброшенное для усиления, а в Шостке поражено место сборки беспилотников, где были уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры. По словам Лебедева, также разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесен удар по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В районе аэропорта в Запорожье зафиксирована детонация после удара.

    Удары пришлись также по объектам военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В Буче поражен завод по ремонту тяжелой техники, а в Гостомеле зафиксированы взрывы вблизи военного аэродрома. В самом Киеве были поражены производства, связанные с ракетной тематикой, а также ангары, где осуществлялся ремонт самолетов и подвесок для ракет натовского калибра.

    Кроме того, удар был нанесен по району военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области. Лебедев также сообщил, что в Днепропетровской области поражены цеха военного и химического производства, где производились ракеты систем залпового огня с кассетными боеприпасами. В Самарском районе был нанесен удар по тренировочному лагерю, подчеркнул координатор подполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    6 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

    Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

    По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (7)
    6 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразила свыше 2,5 тыс. целей на Украине с начала спецоперации, сообщил на стенде центра «Воин» на Восточном экономическом форуме командир группы Герой России снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

    По его словам, потери Вооруженных сил Украины от действий группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала спецоперации превысили 2,5 тыс. целей, передает ТАСС.

    Якубов рассказал, что снайперская группа активно работала на курском направлении и сейчас находится в зоне спецоперации. «Группа продолжает работать. На сегодняшний день группа поразила более двух с половиной тысяч целей», – подчеркнул Якубов.

    Он также рассказал о планах по развитию снайпинга в России, отметив, что основам меткой стрельбы будут обучать детей, чтобы выявлять наиболее одаренных и предоставлять им дополнительное образование и навыки для будущей военной или спортивной карьеры. Якубов сообщил, что в рамках этой программы планируется работа как с учебным, так и с огнестрельным оружием, а также организация сборов для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту России единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» в Якутии, позволяющий вести огонь на дистанции до 4 км. Россия внедрила новые тактики снайперской стрельбы в рамках спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    Комментарии (11)
    6 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 00:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского дрона над регионами России
    Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского дрона над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО за четыре часа сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до полуночи 21 дрон был сбит над Белгородской областью, шесть уничтожили над Воронежской областью, два – над Брянской областью и еще два – над Крымом, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской. В селе Дунайка в Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:10 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

    С 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    На территории Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Дунайка Грайворонского района Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 04:11 • Новости дня
    Польша подняла в небо авиацию на фоне «массированных ударов» России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Оперативное командование Польши сообщило, что привело в готовность самолеты и наземные системы противовоздушной обороны на фоне российских «массированных авиаударов по целям, расположенным на территории Украины».

    «В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные авиаудары по целям, расположенным на территории Украины», – сообщает командование в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Отмечается, что Польша «задействовала все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небе действуют «польская и союзная авиация».

    Военные уточнили, что продолжают следить за ситуацией и готовы «немедленно реагировать» на возможные «угрозы». «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные сообщения публикуются польскими военными регулярно, обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 06:45 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящем сложном разговоре по урегулированию на Украине

    Песков: Предстоит сложный разговор по урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине связано с необходимостью сложных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

    По словам Пескова, все мировые собеседники президента России Владимира Путина поддерживают его переговоры с президентом США Дональдом Трампом и мирные инициативы по Украине.

    «Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил изменение риторики Киева по вопросу прямых переговоров с Москвой. Руководство Украины ранее полностью исключало возможность ведения таких переговоров. В последнее время Киев просил об установлении контактов с российской стороной, сказал Путин.

    Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева в случае согласия на визит для переговоров в Москву.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 04:57 • Новости дня
    Финляндия с января депортировала более 100 россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Финляндии с января по сентябрь депортировали более 100 российских граждан, которым ранее отказали в предоставлении «международной защиты», сообщает финская полиция.

    С начала 2025 года были депортированы 104 гражданина России. По словам просителей убежища, около 90% соискателей получили отрицательный ответ уже по итогам первых собеседований, передает РБК со ссылкой на европейские СМИ.

    Из общего числа депортированных 18 человек отказались выехать добровольно и были выдворены в сопровождении полицейского конвоя. Таких россиян вывозили в Турцию или через эстонскую Нарву, поскольку с ноября 2023 года сухопутные переходы на границе Финляндии с Россией остаются закрытыми. Выехавшим через третьи страны приходится самостоятельно добираться до России за свой счет.

    Как следует из материалов европейских СМИ, речь идет о россиянах, которые пытались остаться в Финляндии под предлогом бегства от мобилизации. Однако в Финляндии им указали, что мобилизация в России была завершена, а кроме того, возможность призыва сама по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища. При этом часть просителей все же получила «защиту», пишут СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешние власти Финляндии пообещали киевскому режиму поддержку в вопросе вступления Украины в НАТО. Официальные лица Финляндии используют русофобскую риторику в своих заявлениях.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 10:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали девять районов Белгородской области дронами

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массированных атак беспилотников и артиллерийских обстрелов ВСУ в Белгородской области за сутки пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры, были ранены два человека.

    Масштабные атаки со стороны ВСУ на населенные пункты Белгородской области произошли за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

    В Белгородском районе дроны атаковали поселок Разумное и несколько сел, пять из девяти беспилотников удалось сбить. В селе Красный Октябрь повреждены забор, автомобили и предприятие, а в Разумном – кровля многоквартирного дома, отделка квартиры, гараж и три дома.

    В Борисовском районе зафиксированы атаки тремя дронами. В результате обстрела FPV-дроном на трассе мужчина получил контузию, диагноз не подтвердился. В Березовке повреждены дом и автомобиль.

    В Валуйском округе атаковано более десяти населенных пунктов, применялось 23 дрона, из них 12 подавлены. В результате пострадали летняя кухня, трактор, хозяйственные постройки, грузовой и легковой автомобили, частные дома. В Волоконовском районе повреждены купол храма, хозяйственная постройка и дом.

    В Грайворонском округе выпущено 14 боеприпасов, совершены атаки 25 дронами. В Дунайке пострадали автомобиль и соцобъект, в Масычево – два авто и дом. Ночью в Грайвороне после сброса взрывчатки повреждены дом и машина.

    В Краснояружском районе подверглись атакам села и поселки, выпущено 8 боеприпасов, 10 дронов применено, последствия уточняются. В Ракитянском районе после подрыва дрона женщине диагностировали баротравму, диагноз не подтвердился, разрушен дом. В Шебекинском округе атаки затронули город Шебекино и шесть сел, ранена женщина, повреждены дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и предприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при атаке дрона ВСУ на село Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    ЗАЭС сообщила о намерении проинформировать инспекторов МАГАТЭ об ударе ВСУ

    Представитель ЗАЭС Яшина: Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об ударе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Инспекторам МАГАТЭ сообщат о том, что учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке украинских дронов, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    «Мы проинформируем МАГАТЭ о случившемся. Сегодняшней целью удара ВСУ стало здание, используемое для подготовки персонала станции», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Яшина отметила, что атаки ВСУ представляют прямую и постоянную угрозу инфраструктуре атомной электростанции.

    Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что дроны ВСУ нанесли удар по крыше учебно-тренировочного центра, однако обошлось без возгорания и критических разрушений. Пределы и условия безопасной эксплуатации станции не были нарушены, радиационный фон остался в норме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщила, что обстрелы территории вокруг станции происходят практически каждый день.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    Путин наградил медалями белгородских медиков

    Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой помощи Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:24 • Новости дня
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России

    Фицо: Нужно вести переговоры о гарантиях безопасности для России

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждать гарантии безопасности нужно не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я рад, что ведутся переговоры <...>, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо добавил, что Словакия настроена на конструктивный диалог с Москвой и рассчитывает на перезапуск отношений после окончания конфликта на УКраине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять много времени. Премьер-министр также подчеркнул, что Словакия не будет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой при необходимости поддержки в рамках гарантий безопасности.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 23:31 • Новости дня
    Украина заявила о начале строительства в Дании совместного оружейного завода

    Зеленский: Украина начала строить совместный оружейный завод в Дании

    Tекст: Антон Антонов

    В Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Создаем новые совместные (предприятия) производства оружия», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как отметил Зеленский, это первое в истории совместное предприятие Украины и Дании на датской территории. Зеленский подчеркнул, что на этом заводе планируется производить компоненты для украинских ракет и дронов. Точные сроки открытия завода, а также его местоположение в Дании пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине.

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что западные военные появятся на Украине до завершения конфликта, при этом больше всего военнослужащих направит Франция, а на втором месте окажется Дания.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 07:37 • Новости дня
    ВСУ безуспешно попытались прорвать фланги «Северян» на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» «дожимает» остатки украинских подразделений в южной части Юнаковки на Сумском направлении.

    «На Сумском направлении в южной части Юнаковки подразделения ВДВ дожимают остатки сил ВСУ. Противник не оставляет попыток прорвать фланги наступающей группировки «Северян». Российская авиация, артиллерия, ракетчики и расчеты БПЛА продолжают наносить огневое поражение по скоплениям живой силы и техники врага на всем участке фронта», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Андреевки две контратаки ВСУ были отражены, уничтожены две боевые бронированные машины украинских войск с экипажем.

    На направлениях Теткино и Глушково изменений не отмечено, ВСУ не проявляли активности.

    «На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и в лесу западнее Синельниково», – сказано в сообщении.

    В Волчанске российские силы отразили украинскую контратаку. На левом берегу реки Волчья российские силы заняли техническое здание и закрепились, зачистив подвалы.

    В лесу западнее Синельниково штурмовые группы «Северян» заняли две огневые точки ВСУ и продвинулись на 200 м.

    ВСУ доукомплектовывают подразделения принудительно мобилизованными и проводит новые контратаки, но российская авиация и ТОСы продолжают наносить удары по выявленным позициям.

    На участке фронта Меловое-Хатнее существенных изменений нет, ВСУ укрепляются, по их позициям работают авиация и ТОСы. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны поражали украинские позиции.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.

    Комментарии (0)
    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

