За ночь над Россией уничтожили 185 украинских дронов

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые

Tекст: Вера Басилая

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.