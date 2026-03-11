Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 185 украинских дронов
В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны поразили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Саратовской областями, указало ведомство в Max.
Также беспилотники уничтожили над Азовским, Черным морями, над Краснодарским Краем, Крымом и Курской областью.
Вечером во вторник над страной уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа.
В ночь на вторник над Россией поразили 17 украинских дронов.