Средства ПВО России за четыре часа сбили 36 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, инциденты произошли 10 марта с 16.00 до 20.00 по московскому времени, передает ТАСС.
Из общего числа перехваченных аппаратов 12 были уничтожены над Крымом, семь – над Белгородской областью, еще семь – над акваторией Черного моря. Кроме того, шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем, два – над Курской областью, по одному аппарату сбили над Брянской и Смоленской областями.
С 8.00 до 16.00 по московскому времени вторника силы ПВО России уничтожили 35 беспилотников.
В ночь на вторник над Россией уничтожили 17 украинских дронов.