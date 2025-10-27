Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к 10 годам за хищение денег

Tекст: Денис Тельманов

Хамовнический суд Москвы вынес приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищении денежных средств с банковских счетов, передает ТАСС. Врублевский и другие фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным выводом средств.

«Врублевскому окончательно назначено 10 лет колонии, со штрафом 1,5 млн рублей», – заявил один из участников процесса в разговоре с агентством.

Прокурор просил для Врублевского 12 лет лишения свободы и штраф в 2,5 млн рублей, однако суд назначил более мягкое наказание.

Для остальных фигурантов дела – Надежды Акимовой, Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – запросили сроки от 7 до 10 лет колонии. Никто из обвиняемых свою вину на суде не признал и добивался полного оправдания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель ChronoPay Павел Врублевский выступил в суде с последним словом, сгенерированным искусственным интеллектом. Главу ChronoPay задержали по делу о мошенничестве на основании данных правоохранительных органов.

