Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к 10 годам за хищение денег
Основатель ChronoPay Павел Врублевский получил 10 лет колонии и штраф за хищение средств с банковских счетов, при этом вину не признал.
Хамовнический суд Москвы вынес приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищении денежных средств с банковских счетов, передает ТАСС. Врублевский и другие фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным выводом средств.
«Врублевскому окончательно назначено 10 лет колонии, со штрафом 1,5 млн рублей», – заявил один из участников процесса в разговоре с агентством.
Прокурор просил для Врублевского 12 лет лишения свободы и штраф в 2,5 млн рублей, однако суд назначил более мягкое наказание.
Для остальных фигурантов дела – Надежды Акимовой, Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – запросили сроки от 7 до 10 лет колонии. Никто из обвиняемых свою вину на суде не признал и добивался полного оправдания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель ChronoPay Павел Врублевский выступил в суде с последним словом, сгенерированным искусственным интеллектом. Главу ChronoPay задержали по делу о мошенничестве на основании данных правоохранительных органов.