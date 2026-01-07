В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и вылет рейсов

Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

Tекст: Антон Антонов

Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

«Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

«Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.