    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    21 октября 2025, 06:39 • Новости дня

    «Северяне» заняли новые позиции рядом с Волчанском и Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения морской пехоты группировки «Север» продвинулись на 200 м на правом фланге наступления, отражая ожесточённые контратаки противника и захватывая военнопленных.

    Подразделения морской пехоты продолжают продвижение на правом фланге наступления группировки «Север», поддерживаемые авиацией ВКС России, ударами беспилотников и систем ТОС-1А, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Противник оказывает ожесточенное сопротивление, перебрасывает резервы и контратакует. В лесополосах на правом фланге штурмовые группы продвинулись на 200 метров и закрепились на новых рубежах.

    В районе Константиновки противник совершил три контратаки силами 225 ошп, но все атаки были отражены комплексным огневым поражением, враг с потерями отошел на исходные позиции, один военнослужащий сдался в плен. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в районах Искрисковщины и Рыжевки. В Сумскую область продолжают прибывать подразделения нацгвардии Украины, а из ДНР переброшены части 17-й бригады НГУ «Рейд».

    На Харьковском направлении Северяне продолжают наступление почти на всех участках, несмотря на ожесточенные бои и активное сопротивление ВСУ, которые подтягивают резервы, включая иностранных наемников. На левобережье Волчанска отмечено продвижение на 200 метров с зачисткой пяти технических зданий. В лесу западнее Синельниково и в районе Тихого отмечено продвижение на 200 и 500 метров соответственно, проведена зачистка двух лесополос.

    На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы прошли 500 метров в лесопосадках и взяли в плен троих бойцов ВСУ, отразив две контратаки. Командование ВСУ использовало подразделения иностранного легиона для контратак в районе Отрадного, однако в ходе боев уничтожено более десяти колумбийских наемников. На Липцовском участке фронта изменений не зафиксировано.

    За сутки потери противника превысили 200 человек: более 130 – в Сумской области, свыше 70 – в Харьковской, еще четверо взяты в плен. В Сумской области уничтожены боевая машина пехоты, миномет, пикап, два багги, пять пусковых установок БпЛА, 12 беспилотников самолетного типа, два дрона «Баба Яга», наземный робот и склад материальных средств.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены гаубица Д-20, два миномета, две станции РЭБ, четыре пикапа, грузовик, микроавтобус, три пусковые установки БпЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, две антенны, 10 беспилотников самолетного типа, два дрона «Баба Яга» и склад боеприпасов. На Великобурлукском направлении уничтожены микроавтобус и пусковая установка БпЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Военные подразделения «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали об использовании офицерских «штрафрот» ВСУ на Сумском направлении.

    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Ленино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР, а также Новогригоровки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 510 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Пролетарского, Садков, Павловки, Варачино и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ рядом с Двуречанским и Волчанском в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, три артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана в ДНР, Куриловки, Петровки, Островского, Богуславки и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, два артиллерийских орудия и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Берестока, Краматорска, Иванополья, Степановки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, включая немецкую машину пехоты Marder, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Приволья, Алексеевки, Егоровки в Днепропетровской области и Долинки в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 350 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку.

    За день до этого они освободили Плещеевку в ДНР.

    А в минувшую пятницу российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:46 • Новости дня
    Пушилин сообщил о заходе российской разведки в Константиновку
    Пушилин сообщил о заходе российской разведки в Константиновку
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики достигли окраин Константиновки в Донецкой Народной Республике, что может привести к началу городских боев за этот населенный пункт.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская разведка заходит на окраины Константиновки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    По его словам, продвижение разведывательных подразделений является предвестником скорых городских боев за освобождение города.

    Пушилин отметил, что после освобождения Плещеевки на Константиновском направлении также наблюдается улучшение позиций российских сил. Он подчеркнул, что действия разведки свидетельствуют о подготовке к активным боевым действиям в самом населенном пункте.

    «Константиновское направление – тоже улучшение позиций. И после освобождения Плещеевки мы видим, что наша разведка заходит уже на окраины Константиновки. Это является предвестником уже предстоящих городских боев за освобождение населенного пункта», – подчеркнул Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что офицерский состав ВСУ вышел из города Константиновка.


    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности линии России по остановке войск на текущих позициях

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Переговорная линия России по вопросу остановки войск на текущих позициях остается неизменной, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ.

    Он назвал эти сообщения «газетными» и отметил, что по данной теме уже звучало много различных заявлений. По словам Пескова, вопрос неоднократно затрагивался в ходе российско-американских контактов с разными нюансами, и Россия каждый раз давала свой ответ. Песков подчеркнул, что позиция российской стороны хорошо известна и остается последовательной.

    Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить конфликт на текущих позициях и отложить обсуждение деталей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и заявил, что не собирается делать уступки России.

    Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноармейске Донецкой народной республики российские войска ведут интенсивные бои с украинскими силами, продолжая наступление вдоль железнодорожного узла, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, тяжелые бои между российскими войсками и подразделениями Вооруженных сил Украины проходят в Красноармейске, передает ТАСС.

    Пушилин отметил: «Также мы видим, что достаточно тяжелые бои развернулись в самом Красноармейске, но тем не менее наши подразделения продолжают продвижение вдоль линии железнодорожного узла».

    Кроме того, по информации главы ДНР, на Красноармейском направлении российские военные сумели прорвать многоуровневую линию обороны ВСУ в районе Новопавловки. Эта линия включала минные поля, противотанковые рвы, железобетонные укрепления и разветвленную сеть подземных ходов. Пушилин подчеркнул, что противник мог бы удерживать оборону еще длительное время, если бы не грамотные действия российских подразделений.

    Он также сообщил, что в районе Добропольского выступа продолжается «перемалывание» украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских сил в этом городе. Пушилин сообщил о переброске значительных сил ВСУ в район Красноармейска.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать сообщения о переговорах по территориям

    Песков отказался комментировать публикации о переговорах по территориям

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не дает комментариев по поводу возможных договоренностей по вопросу территорий, все детали телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были озвучены ранее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не стал давать дополнительные комментарии по поводу прошедшего несколько дней назад телефонного разговора президентов России и США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что вся необходимая информация по этому разговору уже была озвучена. Он подчеркнул, что больше добавить нечего.

    Песков так прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым лидеры якобы обсуждали возможность вывода украинских войск из Донбасса в обмен на территориальные уступки в Херсонской и Запорожской областях. По словам представителя Кремля, дальнейших разъяснений по этой теме не будет.

    Ранее The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом

    У Красного Лимана 63-й бригада ВСУ понесла значительные потери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры заявили о значительных потерях 63-й механизированной бригады ВСУ на участке между Ставками, Кировском и Красным Лиманом.

    Российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, сообщили, что участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман в ДНР стал для 63-й механизированной бригады ВСУ «точкой невозврата», передает ТАСС. По их словам, украинские военные несут огромные потери и находятся в состоянии паники.

    В российском ведомстве подчеркнули, что этот участок получил у военных прозвище «бермудский треугольник», а для украинских бойцов он стал «общей могилой». Собеседник агентства отметил, что в рядах ВСУ на этом направлении наблюдается сильное отчаяние, а фронт на краснолиманском направлении близок к обрушению.

    Также отмечается, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск «Запад» ведут постоянные удары по позициям ВСУ, а любое движение украинских подразделений поражается как полевой артиллерией, так и FPV-дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Ленино в Донецкой народной республике. Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом составляет в некоторых местах всего четыре километра.

    Российские войска провели серию ударов по позициям украинских формирований, уничтожив технику, склады и до 1670 украинских военнослужащих на разных участках фронта.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 09:03 • Новости дня
    Боец рассказал о создании ВСУ огневых точек в многоэтажках Димитрова

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные создали огневые позиции в жилых многоэтажках Димитрова, используя мирных жителей в качестве прикрытия, что затрудняет ответные действия.

    Украинские военные оборудовали огневые позиции в многоэтажной застройке Димитрова в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    По словам командира подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады Виктора Воронина, военнослужащие ВСУ ведут огонь по российским позициям, прикрываясь местными жителями.

    «Дома жителей Димитрова – это укрытие. Делая там опорники, стреляя оттуда, соответственно, они провоцируют наши войска наносить удары по многоэтажкам. Поэтому и прячутся они там. Там же плотность людей больше. В частной застройке такую плотность людей ты не создашь. Такого прикрытия не будет. А в Димитрове в многоэтажках плотность строений и много населения. За счет этого они туда и отходят», – отметил командир.

    Воронин пояснил, что украинские военные уходят в многоэтажные дома, поскольку только так могут создать необходимую плотность людей для прикрытия и снизить вероятность точного удара со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов сообщил, что операция ВС России по освобождению Новопавловки привела к разрыву оборонительной линии ВСУ в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград).

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР, зашли в восточные районы Димитрова и развивают наступление в его жилых кварталах.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 129 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 329 беспилотников, 633 ЗРК, 25 586 танков и других бронемашин, 1604 боевые машины РСЗО, 30 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 418 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине. В частности, они нанесли удар по газовой энергетике Украины.

    Ранее ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские бойцы выбили военных ВСУ из засады в Новопавловке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночной операции российские военные устранили несколько бойцов ВСУ в Новопавловке, применяя засады и не раскрывая своих позиций, рассказал замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Александр Дроботов.

    Дроботов сообщил, что часть украинского гарнизона в Новопавловке была выбита без выхода из засады, передает ТАСС.

    Он рассказал: «Все просто и банально. Смотрим, передвигается один военнослужащий ВСУ по своему маршруту. Не знаю, куда и зачем он шел. Наш боец, сидя в засаде, скажем так, быстренько передвинулся, застрелил его на кратчайшей дистанции, начал утаскивать в кусты, чтобы другие не заметили. Следом буквально идут еще двое. Они не видели, темное время было, сумерки. Мы сразу же направили туда дроны, чтобы они услышали дрон, засели, спрятались. Наш боец будет иметь время, чтобы тоже укрыться. Помогли наши ребята – дроноводы. Их запугали, отогнали. Самое главное, они не дали им [командованию ВСУ] сообщить, что был стрелковый бой. Так и работали какое-то время, не покидая засады».

    По словам Дроботова, украинские военнослужащие, пропавшие под атаки дронов, так и не разобрались, что в селе велся стрелковый бой. Потери приняли за результат атаки беспилотников, и командование ВСУ не было уведомлено о перестрелке внутри населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопавловку в ДНР. Местные жители укрывали российских военных от ВСУ при освобождении населенного пункта.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 08:06 • Новости дня
    ВСУ потеряли Новопавловку из-за халатности в обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные не стали укреплять оборону Новопавловки, что позволило российским подразделениям успешно занять населенный пункт под Красноармейском, рассказал замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Александр Дроботов.

    По его словам, ВСУ оставили без усиления оборону Новопавловки под Красноармейском, передает ТАСС. Дроботов заявил, что украинский гарнизон не проявил желания защищать населенный пункт.

    По словам Дроботова, если бы украинские военные постоянно находились на позициях, наблюдали, вели огонь и вызывали подкрепления или авиацию, то российским войскам было бы сложнее добиться успеха.

    Он подчеркнул: «Здесь видно было нежелание оборонять. Если бы они круглосуточно сидели, бдили, строчили бы во все стороны, просили подкрепления, вызывали бы авиацию, артиллерию, может быть, и не случился бы такой успех, или случился бы намного труднее. Спустили на самотек, вот это главная ошибка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопавловку в ДНР. Местные жители прятали военных России от ВСУ при освобождении населенного пункта.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Геранями» пункт ВСУ в Среднем Бурлуке

    Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ «Геранями» в районе Среднего Бурлука

    Tекст: Вера Басилая

    Пункт временной дислокации пехоты ВСУ был поражен российскими войсками при помощи «Гераней» в районе села Средний Бурлук на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на Купянском направлении с помощью беспилотников «Герань-2», передает ТАСС.

    Минобороны опубликовало кадры, на которых зафиксировано применение беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» против подразделения 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Ранее российские «Герани» уничтожили пункт ВСУ в Черниговской области.

    Войска России нанесли удар установкой «Искандер-М» по HIMARS в Черниговской области.

    ВКС России разгромили базу ВСУ у Куриловки в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 01:38 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону при падении украинского БПЛА ранен житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате инцидента с украинским беспилотником в Пролетарском районе города мужчина получил осколочные ранения, также помощь оказали несовершеннолетнему.

    Житель Ростова-на-Дону был ранен после падения украинского беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

    По словам Слюсаря, пострадавший получил осколочные ранения, и его доставляют в БСМП бригадой скорой помощи. На месте происшествия также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему, который находился рядом с местом падения БПЛА.

    Подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений частных домов уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника была повреждена стена многоэтажного дома, а жители были эвакуированы, но пострадавших не зафиксировали.

    В Белгородской области атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского округа. В Ульяновской области силовики предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию в Вешкайме.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

