Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения морской пехоты продолжают продвижение на правом фланге наступления группировки «Север», поддерживаемые авиацией ВКС России, ударами беспилотников и систем ТОС-1А, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Противник оказывает ожесточенное сопротивление, перебрасывает резервы и контратакует. В лесополосах на правом фланге штурмовые группы продвинулись на 200 метров и закрепились на новых рубежах.

В районе Константиновки противник совершил три контратаки силами 225 ошп, но все атаки были отражены комплексным огневым поражением, враг с потерями отошел на исходные позиции, один военнослужащий сдался в плен. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в районах Искрисковщины и Рыжевки. В Сумскую область продолжают прибывать подразделения нацгвардии Украины, а из ДНР переброшены части 17-й бригады НГУ «Рейд».

На Харьковском направлении Северяне продолжают наступление почти на всех участках, несмотря на ожесточенные бои и активное сопротивление ВСУ, которые подтягивают резервы, включая иностранных наемников. На левобережье Волчанска отмечено продвижение на 200 метров с зачисткой пяти технических зданий. В лесу западнее Синельниково и в районе Тихого отмечено продвижение на 200 и 500 метров соответственно, проведена зачистка двух лесополос.

На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы прошли 500 метров в лесопосадках и взяли в плен троих бойцов ВСУ, отразив две контратаки. Командование ВСУ использовало подразделения иностранного легиона для контратак в районе Отрадного, однако в ходе боев уничтожено более десяти колумбийских наемников. На Липцовском участке фронта изменений не зафиксировано.

За сутки потери противника превысили 200 человек: более 130 – в Сумской области, свыше 70 – в Харьковской, еще четверо взяты в плен. В Сумской области уничтожены боевая машина пехоты, миномет, пикап, два багги, пять пусковых установок БпЛА, 12 беспилотников самолетного типа, два дрона «Баба Яга», наземный робот и склад материальных средств.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены гаубица Д-20, два миномета, две станции РЭБ, четыре пикапа, грузовик, микроавтобус, три пусковые установки БпЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, две антенны, 10 беспилотников самолетного типа, два дрона «Баба Яга» и склад боеприпасов. На Великобурлукском направлении уничтожены микроавтобус и пусковая установка БпЛА.

