«Северяне» зачистили около 40 зданий в Волчанске
Группировка российских войск «Север» зачистила около 40 зданий в Волчанске на Харьковском направлении.
Российские штурмовые подразделения группы «Север» продолжают наступление в Волчанске и на Хатненском участке Харьковского направления при поддержке авиации ВКС РФ и тяжелой реактивной артиллерии, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В Волчанске российские войска продвинулись до 400 м на левом берегу реки Волчья, зачистив примерно 40 зданий. В районе населенного пункта Тихое наступление также продолжается – войска продвинулись на 500 м за его пределами.
На участке Меловое-Хатнее штурмовые подразделения «Северян» овладели лесополосой, продвинувшись на 400 м, а в районах Двуречанского и Зеленого Гая удары авиации и реактивной артиллерии уничтожили позиции ВСУ.
На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, российские силы продолжают подавлять украинские средства РЭБ и пункты управления беспилотниками.
На Сумском направлении российская авиация, расчеты ОТРК и БПЛА «Герань-2» наносили удары по всей линии фронта в Сумской области, где идут ожесточенные бои. ВСУ пытаются восстановить боеспособность штурмовых подразделений и готовятся к возможным контратакам. В районе Кондратовки комплексным огневым поражением уничтожены две боевые группы ВСУ при попытке выдвижения в направлении позиций российских войск.
На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений не произошло, в районе Павловки авиация уничтожила пункт дислокации противника.
«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
