Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 38 складов с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 бронемашину и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов с боеприпасами, 61 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем за последнюю неделю подразделения группировки «Восток» освободили Приволье и Алексеевку в Днепропетровской области.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом потери противника на этом направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

За прошедшую неделю подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1345 военнослужащих, танк, 24 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов с боеприпасами и матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Московское, Балаган и Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии. Противник при этом потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций РЭБ, 13 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

До этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.