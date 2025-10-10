На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
За неделю подразделения российских группировок войск освободили населенные пункты Отрадное, Кузьминовка, Федоровка, Нововасилевское и Новогригоровка, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении освобожден населенный пункт Отрадное.
Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и пусковая установка РСЗО MLRS, пять станций контрбатарейной борьбы и РЭБ, 45 складов с боеприпасами и матсредствами.
В результате действий подразделений Южной группировки за неделю освобождены Кузьминовка и Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
Завершено уничтожение украинских вооруженных формирований в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 25 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.
За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
Потери противника на этом направлении составили свыше 2360 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки «Центр» продолжают активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
Противник за последнюю неделю потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.
Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.
Противник при этом потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада с боеприпасами, 36 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны.
При этом ВСУ потеряли до 445 военнослужащих и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, восемь складов с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, 8 октября российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. За день до этого они освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. А ранее – Отрадное в Харьковской области.