Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении освобожден населенный пункт Отрадное.

Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и пусковая установка РСЗО MLRS, пять станций контрбатарейной борьбы и РЭБ, 45 складов с боеприпасами и матсредствами.

В результате действий подразделений Южной группировки за неделю освобождены Кузьминовка и Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Завершено уничтожение украинских вооруженных формирований в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 25 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2360 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Центр» продолжают активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник за последнюю неделю потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.

Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада с боеприпасами, 36 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны.

При этом ВСУ потеряли до 445 военнослужащих и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, восемь складов с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, 8 октября российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. За день до этого они освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. А ранее – Отрадное в Харьковской области.