Российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
Российские военные в последние сутки освободили два населенных пункта в ходе специальной военной операции, сообщило министерство обороны России во вторник.
ВС России освободили Федоровку в Донецкой народной республике и Нововасилевское в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате активных действий были нанесены потери противнику в районах Дроновки, Плещеевки, Константиновки и у других населенных пунктов в ДНР.
В Запорожской области российские военные заняли Нововасилевское, уничтожив свыше 365 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Потери ВСУ в ДНР составили до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, и четыре артиллерийских орудия.
Также российские подразделения нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотников, 25 394 танка и 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее ВС России освободили Кузьминовку в Донецкой народной республике. Также российская армия установила контроль над Отрадным в Харьковской области.
В начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области.