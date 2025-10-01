Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и бронемашину.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ возле Алексеевки, Искриковщины, Кондратовки, Мезеновки и Новой Сечи в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Бологовкой, Волчанском и Григоровкой.

ВСУ при этом потеряли до 145 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богуславки, Купянска в Харьковской области, Александровки, Новоселовки, Ямполя и Яцковки в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника составили свыше 220 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также шесть складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Александро-Калиново, Иванополья, Константиновки, Пазено, Плещеевки, Северска и Черкасского в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 305 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм пушку «Гиацинт-Б». Уничтожены пять складов с боеприпасами и горючим.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноармейска, Красного Лимана, Петровки, Родинского и Торецкого в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, танк, бронемашина «Казак» и три пикапа, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Северск Малый в ДНР.

За день до этого они освободили Кировск в ДНР, а также Шандриголово на севере ДНР.

Российские войска в зоне СВО освободили в сентябре 19 населенных пунктов.