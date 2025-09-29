  • Новость часаКремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    Беженцы и бандеровцы начали разлагать изнутри польское государство
    Эксперт: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы
    Общественники предложили учредить День защитницы Отечества
    Все ради России. В чем ключ к пониманию переговорной стратегии Путина
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Рар объяснил активность спецслужб Франции на выборах в Молдавии
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    Рим ответил на слова Зеленского о российских дронах
    Назван срок решения ЕС о конфискации российских активов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    29 сентября 2025, 12:34 • Новости дня

    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР

    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Храповщины, Андреевки и Алексеевки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Варваровкой.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Константиновки, Берестока и Ильиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Димитрова, Удачного, Красноармейска, Рубежного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ вблизи Орлов и Приволья в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Тягинки, Садового и Веселого в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    28 сентября 2025, 18:42 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация главы США рассматривает вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk на Украину, окончательное решение остается за президентом США.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает потенциальную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости». Вэнс отметил, что решение по этому вопросу будет принимать лично президент США.

    «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент… мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме», – заявил Вэнс в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности передачи ракет Киеву. Он также добавил, что данный вопрос находится на этапе активных дискуссий, однако пока не принято окончательного решения.

    По словам Вэнса, рассматриваются различные сценарии, однако администрация Трампа пока не озвучила детали обсуждаемых условий поставки вооружения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.


    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    29 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    ВС России окружили бойцов «Азова» и «Лють» близ Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВС России заблокировали бойцов бригад «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и «Лють» у Клебан-Быкского водохранилища, завершив окружение противника в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие Южной группировки войск окружили и заблокировали бойцов запрещенного в России «Азова» и бригады «Лють» в районе Клебан-Быкского водохранилища, передает ТАСС. По сообщению Минобороны России, окружение произошло благодаря умелым тактическим действиям российских подразделений на одном из ключевых участков обороны Донецкой Народной Республики.

    В военном ведомстве отметили: «Благодаря умелым тактическим действиям подразделений «Южной» группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють» ВСУ».

    Также в Минобороны подчеркнули, что в настоящее время подразделения России завершают уничтожение личного состава противника, который отказался сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в Донецкой народной республике. Минобороны России заявило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ бежала с позиций под Ямполем после мощного артиллерийского обстрела.

    29 сентября 2025, 08:46 • Новости дня
    Венгрия призвала Украину уступить территорию

    Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр призвал Киев уступить пятую часть территории

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что ради окончания конфликта на Украине Киеву стоит задуматься о возможности уступить около пятой части своей территории, сообщил портал Telex.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина может отказаться от пятой части своей территории ради мирного разрешения конфликта, передает канал 360.

    «Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», – сказал Мадьяр в интервью Telex.

    Он отметил, что венгерские власти всегда учитывают исторический опыт своей страны при принятии политических решений. По его словам, Венгрия – небольшое государство, и в случае ошибочного выбора может попросту исчезнуть. Мадьяр напомнил, что после Первой мировой войны Будапешт оказался перед необходимостью сложного выбора – продолжать вооруженную борьбу или согласиться на условия мира с потерей двух третей территории.

    Глава венгерского МИД подчеркнул, что, несмотря на болезненность этого решения, оно позволило стране выжить. По мнению Мадьяра, Украина сейчас стоит перед аналогичным выбором. Он считает, что Киеву необходимо решить, что важнее – сохранение жизнеспособности государства или попытка удержать несколько тысяч квадратных километров территории.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Киеву вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    В Евросоюзе назвали ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что возвращение к границам 2022 года для Украины уже никто не рассчитывает.

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    28 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Посол Келин объяснил пагубность бесед в странах ЕС о миротворцах на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Обсуждение главами европейских стран возможности введения военных НАТО на Украину мешает поиску политического урегулирования и завершению конфликта, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», – сказал Келин РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    29 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    @ vvgladkov

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате двух ракетных обстрелов Белгорода за сутки получили ранения три человека, включая 17-летнего подростка.

    Белгородская область за прошедшие сутки подверглась двум ракетным обстрелам с использованием шести боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

    По словам Гладкова, количество пострадавших возросло до трех человек. Среди раненых оказался семнадцатилетний юноша, который обратился за медицинской помощью ночью с баротравмой. «Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трех человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода», – написал Гладков.

    Все пострадавшие находятся в белгородских медицинских учреждениях и продолжают лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.


    29 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку девятерых офицеров ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации, сказано в материалах Второго Западного окружного военного суда.

    Решение о заочном пожизненном лишении свободы для девяти офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ вынес 2-й Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

    Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. По данным агентства, к пожизненному сроку приговорен начальник штаба командования сил спецопераций ВСУ Владимир Шаблий, который первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.

    Вместе с Шаблием пожизненно осуждены еще восемь военнослужащих этого подразделения, которые командовали и лично участвовали в атаках на российские подразделения в приграничных районах с начала спецоперации на Украине.

    Государственное обвинение настаивало на пожизненных сроках, гражданские иски по делу не заявлялись, однако только по нескольким эпизодам материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

    Согласно материалам суда, в период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, а также другие военнослужащие, действуя согласованно с высшим руководством Украины, совершили террористические атаки на расположения российских военных частей и пограничных управлений ФСБ.

    В результате атак наступили тяжкие последствия, включая гибель российских военнослужащих и значительный ущерб в Белгородской и Брянской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России заочно осудили двух командиров ВСУ за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Во Втором Западном окружном военном суде заочно признали виновным командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку в организации минирования, повлекшего гибель и ранения военных в приграничных регионах России.

    28 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Белгород вновь оказался под обстрелом со стороны ВСУ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Гладков, отметив, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По его словам, все экстренные службы сейчас работают на местах происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

    28 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Экс-депутат ЕП: Запад должен признать - Россия побеждает в конфликте на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский политолог и бывший депутат Европарламента считает Эмерик Шопрад, что Западу следует признать победу России на Украине и начать переговоры с Москвой.

    Исход спецоперации России становится все более очевидным, несмотря на сложность такого признания для западных стран, отметил Эмерик Шопрад, передает «Лента.ру».

    «Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Шопрад. Он добавил, что западным странам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров с Москвой и подвести итоги, чтобы предотвратить расширение конфликта за пределы Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Однако, по его словам, Киев и поддерживающие его европейские страны пока не демонстрируют готовности к честному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что российские чиновники готовы к различным провокациям.

    В адрес Зеленского прозвучали предупреждения о справедливом возмездии, от которого не спасут даже убежища.

    29 сентября 2025, 07:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над разными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Как уточняет ведомство, атаки были отражены с 23:00 по московскому времени 28 сентября до 07:00 29 сентября. Среди уничтоженных беспилотников 24 были сбиты над Брянской областью, 21 – над Белгородской, девять – над Воронежской и столько же – над Смоленской областью.

    Кроме того, семь дронов уничтожены над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью, а один – над Курской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ над регионами России за одну ночь. Минобороны также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Разработчик рассказал о мерах по защите автовокзалов на юге России от атак дронов.

    29 сентября 2025, 06:13 • Новости дня
    Сальдо заявил о мрачной обстановке в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Херсона сталкиваются с сокращением объемов гуманитарной помощи, а мужчины подвергаются принудительной мобилизации на фоне нарастающего чувства тревоги и усталости, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, обстановка в подконтрольном Киеву Херсоне остается крайне напряженной, передает ТАСС. Сальдо заявил: «Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать. Гуманитарку, которую привозят еще все-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, все время объем ее снижается. И вот там же все равно очереди присутствуют».

    По словам губернатора, город сталкивается с сокращением объемов гуманитарной помощи, которая предназначена главным образом для пожилых людей. Несмотря на это, очереди за гуманитарными товарами продолжают сохраняться, а среди жителей царит усталость и ожидание перемен.

    Сальдо отметил, что основное настроение среди людей – усталость: «их все достало». По его словам, жители ожидают возвращения «нормального светлого времени», которое они связывают с периодом после освобождения Херсона и правобережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о бессмысленных попытках ВСУ высадиться на Тендровской косе. Сальдо сообщил о пресечении высадки украинских сил на Тендровской и Кинбурнской косах. ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    29 сентября 2025, 05:50 • Новости дня
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в вопросе российско-украинских переговоров динамики нет, как и ответа на предложения контактной группы по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

    «Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Он добавил, что Киев пока никак не отреагировал на предложения по созданию трех рабочих групп для прицельного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

    «Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, во время переговоров в Стамбуле в июле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

    Лавров также представил, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией.

    28 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    На Украине внесли в базу «Миротворец» брата католикоса всех армян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Имя архиепископа Езраса, возглавляющего Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Армянской апостольской церкви, появилось в базе украинского сайта «Миротворец» из-за обвинений в поддержке России.

    Архиепископ Езрас (Нерсисян), возглавляющий Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Армянской апостольской церкви и являющийся братом католикоса всех армян Гарегина II, был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет ТАСС.

    Согласно опубликованной информации, создатели ресурса обвинили Езраса в попытках посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, архиепископу инкриминируется открытая поддержка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссера Жору Крыжовникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Певца Михаила Шуфутинского включили в этот же список. Актрису Александру Бортич также добавили в базу «Миротворца».

    29 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    Попытки переправы через Северский Донец близ Дроновки обернулись для ВСУ потерями

    ВСУ несут потери при попытке переправы через Северский Донец близ Дроновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные столкнулись с большими потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках форсирования Северского Донца вблизи населенного пункта Дроновка рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на этом участке реки осталось мало мест, где украинские войска могут навести переправу и остаться незамеченными: местность в низине, а железнодорожный мост разрушен и не используется, передает слова эксперта РИА «Новости».

    Марочко уточнил, участок реки стал своеобразным «бутылочным горлышком», в котором скапливаются силы ВСУ, что и ведет к большим потерям при попытке переправить провизию, боеприпасы или вывезти раненых.

    «Сложная местность и разрушенная инфраструктура на данном участке серьезно осложняют действия ВСУ, делая их уязвимыми», – добавил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары российской армии по Дроновке значительно осложнили логистику и привели к крупным потерям среди украинских военных, сообщал Марочко.

