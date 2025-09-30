  • Новость часаСВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    В Прибалтике нарываются на ссору с еще одной крупной мировой державой
    Путин заявил о возрождении иконных русских земель Донбасса и Новороссии
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
    Босфор перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию судна
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 12:30 • Новости дня

    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР

    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    30 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen

    Швеция ответила на ожидание украинского генерала Гаврилюка истребителей Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.

    «Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

    Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

    «Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом  Йельмстранд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.


    29 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине

    Языковой омбудсмен Ивановская признала рост числа русскоговорящих на Украине

    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти, заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

    По словам омбудсмена, рост числа русскоговорящих в первую очередь фиксируется в образовательной сфере, передает РИА «Новости». Она выразила беспокойство по поводу возврата общества к прежним языковым привычкам, назвав это негативным явлением.

    «Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал… Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция», – заявила Ивановская в интервью «РБК-Украина».

    Ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе освобождения Кировска в ДНР было обнаружено тело местного мужчины с признаками жестокой расправы, найденное в блиндаже, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

    Тело мирного жителя, замученного боевиками киевского режима, было обнаружено бойцами группировки «Запад» на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в силовых структурах, добавив, что мужчина, предположительно местный житель, был незаконно задержан и подвергнут пыткам. По словам представителя силовых ведомств, «бойцы штурмовых подразделений группировки войск 'Запад' на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя».

    Согласно источнику, мужчина скончался еще до того, как российские штурмовики заняли украинские позиции. Тело погибшего было найдено прикованным стяжками в одном из блиндажей. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кировска в ДНР. Все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами Следственного комитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Подразделения ВС России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

    29 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных порталов

    Венгрия заблокировала доступ к украинским ресурсам в ответ на действия Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, сообщили в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, передает ТАСС.

    Глава канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт вводит зеркальные меры и ограничивает доступ к этим сайтам на своей территории.

    «Не думаю, что многие будут читать «Украинскую правду» или даже захотят [читать ее]. Однако суверенное государство должно дать соразмерный ответ на совершенно неоправданную атаку», – отметил Гуйяш.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации.

    Петер Сийярто также отметил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    30 сентября 2025, 08:12 • Новости дня
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Дерилово российские силы начали наступательные действия на Дробышево в ДНР, одновременно продвинувшись и заняв 25% территории Новоселовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали наступление на Дробышево в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после освобождения Дерилово 27 сентября силы России продолжили активное продвижение в южном направлении, расширяя контроль по флангам.

    Он заявил: «После освобождения населенного пункта Дерилово ДНР ВС продолжили продвижение в южном направлении, дополнительно расширяя зону контроля по флангам. На данный момент идут активные подготовительные мероприятия для освобождения Дробышево».

    Помимо действий в районе Дробышево российские войска продвинулись в Новоселовке ДНР, где взяли под огневой контроль четверть населенного пункта. Марочко подчеркнул, что это стало возможным после завершения подготовительных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Российские военные ранее продвинулись в районе пяти поселений в ДНР. В Северск были переброшены группы с иностранными солдатами.

    29 сентября 2025, 18:19 • Новости дня
    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой

    Сикорский: Конфликт на Украине может закончиться по сценарию Первой мировой войны

    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится по сценарию, схожему с окончанием Первой мировой войны.

    В интервью CNN Сикорский высказал мнение, что одна из сторон настолько истощит свои ресурсы в результате затяжных боевых действий, что не сможет продолжать воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия призвала Украину уступить территорию ради окончания конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения.

    30 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению

    СВР сообщила о планах Киева устроить провокацию с ракетным ударом по детям

    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы и военное командование киевского режима с подачи кураторов из США обсуждают план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению с целью обвинить Россию и добиться снятия ограничений на западное вооружение, сообщила Служба внешней разведки России.

    По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.

    Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.

    План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.

    Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.

    В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.

    «Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    30 сентября 2025, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России зафиксировало массированную атаку украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, большинство целей сбиты над Воронежской и Белгородской областями.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны РФ, наибольшее количество аппаратов было перехвачено над Воронежской областью – 26 единиц. В Белгородской области сбиты 25 беспилотников, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской – семь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Ведомство также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Специалисты рассказали о мерах усиления защиты автовокзалов на юге России от возможных атак БПЛА.

    29 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    Сийярто высмеял украинскую «схему» предполагаемого полета венгерских дронов

    Сийярто высмеял рисунок Сибиги со схемой якобы полета венгерских БПЛА над Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял схемы предполагаемого полета венгерских дронов, назвав обвинения Украины несерьезными.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы нарушении венгерскими дронами украинской границы, передает РИА «Новости».

    В ответ на публикацию схемы предполагаемого полета дронов Сийярто заявил: «Рисунок, который вы опубликовали на выходных, просто несерьезен. Все это знают».

    Сийярто также отметил, что закупка энергоносителей является внутренним делом Венгрии, подчеркнув суверенное право страны самостоятельно выбирать поставщиков. Он добавил, что Будапешт не вмешивается в энергетическую политику других государств и ожидает аналогичного отношения к своим решениям.

    В свою очередь, Минобороны Венгрии отказалось признавать факт нарушения украинской границы своими беспилотниками.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию.

    В субботу глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.

    Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    29 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Чешскую НПО заподозрили в связях с боевиками

    Чешскую НПО со сгоревшим на Украине складом заподозрили в связях с боевиками

    Tекст: Валерия Городецкая

    После крупного пожара на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске появились подозрения, что там могла находиться продукция военного назначения.

    Сведения о возможном хранении продукции военного назначения на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске не вызывают удивления, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник. Организация, как пояснил собеседник агентства, ранее подозревалась в связях с боевиками и была признана нежелательной в России.

    Местные СМИ сообщили о крупном пожаре на принадлежащем НПО складе и упоминали, что жители слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляют, что на складе находились только гигиенические товары, стройматериалы и топливные брикеты. В то же время чешские журналисты со ссылкой на источники сообщили о вероятном хранении военной продукции.

    Источник напомнил, что в 2004 году в помещениях НПО в Грозном был обнаружен тайник с оружием и подпольная типография. В 2005-2007 годах НПО лишилась аккредитации в России по подозрению в связях с чеченскими боевиками, а в 2019 году «Человек в беде» была признана нежелательной на территории России.

    Ранее подполье сообщило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.

    29 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

    Губернаторы Подмосковья и Рязанской области рассказали о региональных практиках реабилитации ветеранов СВО

    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России необходимо масштабировать два ключевых направления поддержки участников СВО: создание комплексных реабилитационных центров и адаптацию жилья для военнослужащих, получивших инвалидность. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Рязанской области Павел Малков. Ранее в Москве прошло заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей.

    «Одна из наших региональных практик, которую можно масштабировать на федеральном уровне и перенести в другие регионы, – это адаптация жилья для участников СВО, получивших инвалидность. Это крайне деликатная и сложная работа, требующая учета множества нюансов, например, при создании комфортных условий для ветерана, потерявшего обе ноги в ходе специальной военной операции. Эту задачу мы решаем совместно с фондом «Защитники Отечества», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Кроме того, мы развиваем и отрабатываем механизмы предоставления участникам СВО земельных участков или альтернативных компенсаций. Эти процессы в регионе автоматизированы для повышения удобства и оперативности», – добавил он.

    Еще одной региональной практикой, заслуживающей распространения, губернатор Рязанской области Павел Малков назвал создание комплексных реабилитационных центров.

    «В нашей области работает центр «Сосновый бор», полностью перепрофилированный для участников СВО. Причем реабилитацию они проходят вместе с семьями – женами, детьми, родителями. Такой подход помогает бойцам быстрее восстановиться как психологически, так и физически. Кроме того, в учреждении применяются передовые методики диагностики, лечения и реабилитации, а также используется самое современное оборудование. Здесь также активно развиваются адаптивные виды спорта», – отметил глава региона.

    Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прошедшие выборы открыли участникам СВО возможности в политике.

    29 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии «панацеи» на фронте для киевского режима

    Песков: Нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для киевского режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Потенциальная передача Украине ракет Tomahawk не изменит положение вооруженных сил Киева на линии соприкосновения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Оценку вероятным поставкам американских крылатых ракет Tomahawk Украине дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, даже если Соединенные Штаты передадут Киеву эти ракеты, это не станет для киевского режима решающим фактором на фронте.

    Песков заявил: «Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику». Он подчеркнул, что Москва не видит в таких поставках угрозы, способной изменить баланс сил.

    По словам представителя Кремля, заявления западных стран о новых поставках вооружений Украине не оказывают определяющего влияния на ход боевых действий. Песков отметил, что власти России внимательно отслеживают тему возможных поставок и готовы реагировать на развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков отметил важность тщательного изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.


