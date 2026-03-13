Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными

Tекст: Валерия Городецкая

Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.