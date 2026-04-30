Путин приехал в «Манеж» на встречу с представителями малочисленных народов
Президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.
Путин приехал в столичный «Манеж» для проведения встречи с представителями коренных малочисленных народов, передает ТАСС.
В рамках визита глава государства также осмотрит экспозицию «Герои спецоперации: подвиг единства». Выставка организована в честь Года единства народов России.
Праздник, посвященный коренным малочисленным народам, отмечается в стране впервые. Новая дата была утверждена президентом в прошлом году во время празднования Дня народного единства. Главная цель события – сохранение традиционного образа жизни, самобытной культуры и хозяйственной деятельности этих народов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с представителями коренных малочисленных народов.
Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.