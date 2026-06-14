Российские войска продвинулись на краснолиманском направлении

Tекст: Ольга Иванова

Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана.

«Не менее ожесточенные бои разворачиваются на краснолиманском участке фронта, где подразделения группировки войск «Запад» продвигаются как со стороны Дробышево в направлении Щурово... так и со стороны Дибровы», – заявил руководитель региона.

Кроме того, российские военные усилили охват Константиновки с флангов и взяли под контроль трассу Дружковка – Константиновка, которая является главным путем снабжения противника в городе. Пушилин отметил, что подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошное.

В настоящее время боевые действия идут в центре Константиновки, в районе городского совета, железнодорожной станции Дмитриевка и промышленной зоны. От исхода этих боев зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские военнослужащие вошли на территорию химического завода в Константиновке.

В середине того же месяца армия России начала тактический охват этого населенного пункта с флангов.

Зимой глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении подразделений на краснолиманском направлении.