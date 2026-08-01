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    1 августа 2026, 00:38 • Справки

    Можно ли есть сырой кабачок: польза и вред, калорийность, рецепты без жарки на сковороде

    Можно ли есть сырой кабачок: польза и вред, калорийность, рецепты без жарки на сковороде
    @ Polozovsky

    Tекст: Ольга Никитина

    Кабачки обычно жарят на сковороде, тушат, запекают, добавляют в рагу или превращают в икру. Но молодой кабачок можно есть и сырым – в салатах, рулетиках, закусках, смузи и холодных летних блюдах. Главное – выбрать свежий плод без горечи, хорошо его вымыть и не злоупотреблять количеством. Рассказываем, можно ли есть сырой кабачок в 2026 году, чем он полезен, кому стоит быть осторожнее, сколько калорий в свежем кабачке и какие блюда можно приготовить без жарки на сковороде.

    Можно ли есть сырой кабачок

    Да, сырой кабачок можно есть. Для свежих салатов и закусок лучше всего подходят молодые кабачки с тонкой кожицей, нежной мякотью и мягкими семенами. Их можно нарезать тонкими слайсами, натереть на терке, сделать из них «лапшу», добавить в салат, смузи или подать с йогуртовым соусом.

    Сырые кабачки обычно едят без термической обработки, поэтому особенно важно тщательно промыть овощ под проточной водой. FDA рекомендует мыть все свежие овощи и фрукты под проточной водой перед едой или приготовлением, даже если кожуру затем планируют срезать: так грязь и бактерии не переносятся с поверхности на мякоть при нарезке. Использовать мыло, моющие средства или специальные бытовые средства для мытья продуктов не рекомендуется.

    Есть одно важное исключение: если кабачок сильно горчит, есть его нельзя. У кабачков, тыкв и других растений семейства тыквенных иногда могут накапливаться кукурбитацины – горькие вещества, которые способны вызывать отравление. Немецкий Федеральный центр питания предупреждает: если кабачок или тыква на вкус горькие, кусочек нужно выплюнуть, а овощ выбросить; нагревание, жарка, варка и консервирование такие вещества не разрушают.

    Калорийность сырого кабачка

    Сырой кабачок – низкокалорийный продукт, который хорошо подходит для легких летних блюд. В 100 г сырого зеленого кабачка с кожицей содержится около 17 ккал, 1,21 г белка, 0,32 г жира, 3,11 г углеводов, 1 г пищевых волокон и почти 95 г воды.

    На 100 г сырого кабачка:

    • калорийность – около 17 ккал;

    • белки – около 1,2 г;

    • жиры – около 0,3 г;

    • углеводы – около 3,1 г;

    • клетчатка – около 1 г;

    • вода – около 95 г.

    Благодаря большому количеству воды и небольшой калорийности кабачок часто используют в рационе тех, кто хочет сделать питание легче: добавляют его в салаты, заменяют им часть макарон в виде овощной «лапши» или подают вместо тяжелых гарниров.

    Чем полезен сырой кабачок

    Сырой кабачок полезен прежде всего как легкий источник воды, клетчатки, калия, витамина C и растительных соединений. Это не «лечебный продукт», но хороший сезонный овощ, который помогает разнообразить рацион и увеличить долю овощей в питании.

    Помогает сделать рацион менее калорийным

    Кабачок содержит много воды и мало калорий, поэтому блюда с ним получаются объемными, но легкими. Например, тонко нарезанный сырой кабачок можно добавить в салат вместо части более калорийных ингредиентов или сделать из него овощную лапшу.

    Поддерживает пищеварение

    В кабачке есть пищевые волокна. Клетчатка помогает рациону быть более сбалансированным и поддерживает нормальную работу кишечника. При этом людям с чувствительным желудком, обострением гастрита, язвенной болезни, колита или синдрома раздраженного кишечника сырой кабачок может не подойти: грубая клетчатка иногда усиливает вздутие или дискомфорт.

    Содержит калий

    В 100 г сырого кабачка содержится около 261 мг калия. Этот минерал важен для работы мышц, нервной системы и поддержания водно-солевого баланса. Но при хронических заболеваниях почек или назначенной врачом диете с ограничением калия рацион нужно согласовывать со специалистом.

    Сохраняет витамин C

    При употреблении кабачка в сыром виде не происходит тепловой обработки, а значит, часть чувствительных к нагреванию веществ сохраняется лучше. Кабачок не стоит рассматривать как главный источник витамина C, но он может быть одним из овощей в разнообразном летнем рационе.

    Подходит для блюд без жарки

    Сырой кабачок позволяет готовить без масла на сковороде. Это удобно, если хочется легкую закуску, салат или гарнир без жарки. Кабачок хорошо сочетается с лимонным соком, оливковым маслом, йогуртом, мягким сыром, зеленью, чесноком, огурцами, томатами и орехами.

    Возможный вред сырого кабачка

    Большинству здоровых людей сырой молодой кабачок подходит, но есть несколько ситуаций, когда нужно быть осторожнее.

    Горький кабачок есть нельзя

    Сильная горечь – главный тревожный признак. Такой кабачок лучше сразу выбросить, даже если он выглядит нормально. Кукурбитацины не разрушаются при приготовлении, поэтому «пережарить» или «переварить» горький кабачок до безопасного состояния не получится. После употребления горьких кабачков возможны тошнота, боли в животе, рвота, диарея и другие симптомы пищевого отравления.

    Особенно внимательно стоит относиться к кабачкам с собственного огорода, если рядом выращиваются декоративные тыквы или используются собственные семена. У магазинных сортов риск ниже, потому что современные пищевые сорта обычно выводят с низким содержанием горьких веществ, но проверка вкуса все равно не повредит.

    Может вызвать вздутие

    Сырой кабачок содержит клетчатку. Для большинства людей это плюс, но при чувствительном ЖКТ большой объем сырых овощей может вызвать вздутие, урчание или дискомфорт. Начинать лучше с небольшой порции.

    Нужно хорошо мыть

    Кабачок едят сырым вместе с поверхностью, поэтому важно вымыть его под проточной водой, потереть руками или мягкой щеткой и срезать поврежденные участки. FDA также советует срезать помятые и поврежденные места на овощах и фруктах, потому что там легче размножаются бактерии.

    При заболеваниях почек нужна осторожность

    Из-за содержания калия людям с хроническими заболеваниями почек, ограничениями по калию или лечебной диетой лучше уточнить допустимое количество кабачков у врача.

    Кому нельзя или нежелательно есть сырой кабачок

    Сырые кабачки стоит ограничить или временно исключить:

    • при обострении гастрита, язвенной болезни, колита и других заболеваний ЖКТ;

    • при выраженном вздутии после сырых овощей;

    • при хронических заболеваниях почек, если врач ограничил калий;

    • детям раннего возраста – только по возрасту и после консультации с педиатром;

    • при индивидуальной непереносимости;

    • если кабачок горчит, поврежден, подгнил или имеет неприятный запах.

    Беременным и кормящим женщинам сам по себе кабачок не запрещен, но из-за употребления в сыром виде особенно важны чистота продукта, свежесть, правильное хранение и отсутствие горечи.

    Как выбрать кабачок для еды в сыром виде

    Для сырых блюд лучше всего подходят молодые кабачки длиной примерно 15–20 см. У них тонкая кожица, сочная мякоть и мягкие семена.

    Хороший кабачок должен быть:

    • упругим;

    • без трещин, темных пятен и вмятин;

    • с ровной кожицей;

    • без следов плесени и гнили;

    • без резкого запаха;

    • без выраженной горечи.

    Крупные переросшие кабачки для сырых салатов подходят хуже: у них плотнее кожура, грубее семена и менее нежная мякоть. Такие плоды лучше использовать для тушения, запекания, икры или заготовок.

    Нужно ли чистить сырой кабачок

    Молодой кабачок можно есть с кожицей, если он хорошо вымыт и не имеет повреждений. В кожице и рядом с ней содержится часть пищевых волокон и полезных веществ. Cleveland Clinic также советует не снимать кожицу с кабачка без необходимости, а просто хорошо мыть овощ перед приготовлением.

    Очищать кабачок лучше, если:

    • овощ покупной и есть сомнения в качестве;

    • кожица жесткая;

    • кабачок перерос;

    • есть повреждения;

    • блюдо готовится для человека с чувствительным желудком.

    Как подготовить кабачок для салата или закуски

    1. Вымойте кабачок под проточной водой.

    2. Срежьте хвостик и место крепления плодоножки.

    3. Проверьте вкус маленького кусочка: сильной горечи быть не должно.

    4. При необходимости снимите кожицу.

    5. Нарежьте кабачок тонкими слайсами, соломкой, кубиками или натрите на терке.

    6. Заправьте лимонным соком, маслом, йогуртом или соусом.

    Чтобы кабачок стал мягче и вкуснее, его можно слегка посолить и оставить на 5–10 минут, затем слить выделившийся сок. Для салатов хорошо работает маринад из лимонного сока, оливкового масла, зелени и небольшого количества чеснока.

    Рецепты из сырого кабачка без жарки на сковороде

    Салат из сырого кабачка с огурцом и лимонной заправкой

    Ингредиенты:

    • молодой кабачок – 1 шт.;

    • огурец – 1 шт.;

    • помидоры – 2 шт.;

    • оливковое масло – 2 ст. л.;

    • лимонный сок – 1 ст. л.;

    • укроп или петрушка – по вкусу;

    • соль – по вкусу.

    Приготовление:

    Кабачок и огурец нарежьте тонкой соломкой или слайсами. Помидоры нарежьте дольками. Смешайте овощи, добавьте зелень, оливковое масло и лимонный сок. Посолите перед подачей.

    Сырые кабачковые рулетики с творожным сыром

    Ингредиенты:

    • молодой кабачок – 1 шт.;

    • творожный сыр или рикотта – 100 г;

    • натуральный йогурт – 1 ст. л.;

    • чеснок – 1 зубчик;

    • укроп или базилик – по вкусу.

    Приготовление:

    Кабачок нарежьте длинными тонкими лентами овощечисткой. Сыр смешайте с йогуртом, измельченным чесноком и зеленью. Выложите немного начинки на край каждой полоски и сверните рулетиком.

    Кабачковая лапша с томатами и зеленью

    Ингредиенты:

    • кабачок – 1–2 шт.;

    • помидоры черри – 6–8 шт.;

    • оливковое масло – 1–2 ст. л.;

    • лимонный сок – 1 ч. л.;

    • базилик – по вкусу;

    • соль и перец – по вкусу.

    Приготовление:

    Нарежьте кабачок тонкой длинной соломкой или используйте спиралайзер. Добавьте половинки помидоров, зелень, масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте и подавайте сразу.

    Салат из сырого кабачка с морковью и яблоком

    Ингредиенты:

    • молодой кабачок – 1 шт.;

    • морковь – 1 шт.;

    • яблоко – 1 шт.;

    • лимонный сок – 1 ст. л.;

    • растительное масло или йогурт – по вкусу;

    • семечки или орехи – по желанию.

    Приготовление:

    Кабачок, морковь и яблоко натрите на крупной терке. Добавьте лимонный сок, заправку и немного семечек или орехов. Такой салат лучше есть сразу, пока овощи не дали слишком много сока.

    Смузи из кабачка с яблоком

    Ингредиенты:

    • молодой кабачок – 1 небольшой;

    • яблоко – 1 шт.;

    • лимонный сок – 1 ч. л.;

    • вода, кефир или натуральный йогурт – 100–150 мл;

    • мед – по желанию.

    Приготовление:

    Кабачок и яблоко нарежьте кубиками. Добавьте лимонный сок и жидкую основу. Взбейте в блендере до однородности. Мед добавляйте только при необходимости.

    Можно ли есть сырой кабачок каждый день

    Есть сырой кабачок каждый день можно, если он хорошо переносится и нет противопоказаний. Но лучше не делать его единственным овощем в рационе. Полезнее чередовать кабачки с огурцами, томатами, зеленью, капустой, морковью, перцем и другими сезонными овощами.

    Оптимальный подход – небольшая порция сырого кабачка в салате или закуске. Если после него появляется вздутие, боль в животе, тошнота или расстройство стула, от сырого варианта лучше отказаться и попробовать кабачок в приготовленном виде.

    Что полезнее: сырой, жареный или запеченный кабачок

    Сырой кабачок сохраняет свежий вкус, воду, часть витаминов и хрустящую текстуру. Запеченный или тушеный кабачок мягче для пищеварения и лучше подходит людям с чувствительным желудком. Жареный кабачок вкусный, но обычно впитывает масло, поэтому блюдо получается более калорийным.

    Для легкого рациона лучше чередовать способы приготовления:

    • сырой кабачок – для салатов и холодных закусок;

    • запеченный – для гарниров;

    • тушеный – для рагу и супов;

    • жареный – как более калорийный вариант не на каждый день.

    Кратко: стоит ли есть сырой кабачок

    Сырой кабачок можно есть, если он молодой, свежий, хорошо вымыт и не горчит. В 100 г такого овоща около 17 ккал, много воды, немного клетчатки и калия. Он подходит для салатов, рулетиков, овощной лапши, смузи и других блюд без жарки на сковороде.

    От сырого кабачка лучше отказаться при сильной горечи, повреждениях, признаках гнили, обострении заболеваний ЖКТ или плохой переносимости сырых овощей. Если кабачок горький, его нельзя есть даже после термической обработки.

    Частые вопросы

    Можно ли есть сырой кабачок?

    Да, молодой сырой кабачок можно есть. Его добавляют в салаты, закуски, смузи и овощную лапшу. Главное – хорошо вымыть овощ и убедиться, что он не горчит.

    Сколько калорий в сыром кабачке?

    В 100 г сырого зеленого кабачка с кожицей содержится около 17 ккал. Также в нем почти 95 г воды, около 1,2 г белка, 0,3 г жира и 3,1 г углеводов.

    Нужно ли чистить кабачок для салата?

    Молодой кабачок можно есть с кожицей, если он хорошо вымыт. Очищать его стоит, если кожица жесткая, овощ перерос, поврежден или есть сомнения в качестве.

    Почему сырой кабачок горчит?

    Горечь может быть связана с кукурбитацинами – веществами, которые иногда накапливаются в тыквенных культурах. Горький кабачок нужно выбросить: готовка не делает его безопасным.

    Можно ли есть сырой кабачок при похудении?

    Да, сырой кабачок можно включать в рацион при снижении веса: он низкокалорийный, содержит много воды и подходит для легких салатов. Но похудение зависит от общего рациона, а не от одного продукта.

    Можно ли детям сырой кабачок?

    Детям сырой кабачок лучше давать осторожно, небольшими порциями и только хорошо вымытым. Для маленьких детей чаще используют приготовленный кабачок, потому что он мягче для пищеварения.

    Можно ли есть кабачок сырым с кожурой?

    Да, если кабачок молодой, свежий и хорошо вымыт. У переросших плодов кожура может быть жесткой, поэтому ее лучше снять.

    Что приготовить из сырого кабачка без жарки?

    Из сырого кабачка можно сделать салат с огурцом и лимоном, рулетики с творожным сыром, овощную лапшу, салат с морковью и яблоком или легкий смузи.

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