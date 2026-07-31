Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.12 комментариев
Журналисты выяснили, что Драпатый в юности учился в Сургуте
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в конце девяностых годов несколько месяцев посещал российскую школу, где преподавали его родители.
Главком ВСУ Михаил Драпатый в подростковом возрасте учился в сургутской школе №29. По данным журналистов RT, будущий украинский военачальник приехал в Россию перед экзаменами, а его сестра Наталья посещала это же учебное заведение почти год в начале двухтысячных.
«Они работали у нас с 1996-го по 2014 год. Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена – английский язык и обществознание. Иногда она заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпуск», – поделился один из учителей.
Отец Драпатого, ветеран Афганистана, часто с ностальгией вспоминал Советский Союз, однако иногда допускал русофобские высказывания.
В 2013 году родители главкома вернулись на работу в школу, но уже открыто выражали недовольство, а после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году отец заявлял, что Москва за это «поплатится». В июне того же года семья навсегда покинула Сургут.
Сводный брат Михаила Драпатого Максим, проживший большую часть жизни в Сургуте, сейчас находится в Сочи. Новый главком ВСУ, назначенный на должность 21 июля Владимиром Зеленским вместо Александра Сырского, недавно отметился скандальными антироссийскими заявлениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский 30 июля провел масштабные кадровые перестановки в СБУ, а до этого поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны. Мирошник назвал Драпатого компромиссом в адрес западных либералов, а Медведев сравнил его с прилипшей к сапогу нациста грязью.