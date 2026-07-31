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    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.

    12 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    31 июля 2026, 23:55 • Новости дня

    Журналисты выяснили, что Драпатый в юности учился в Сургуте

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в конце девяностых годов несколько месяцев посещал российскую школу, где преподавали его родители.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый в подростковом возрасте учился в сургутской школе №29. По данным журналистов RT, будущий украинский военачальник приехал в Россию перед экзаменами, а его сестра Наталья посещала это же учебное заведение почти год в начале двухтысячных.

    «Они работали у нас с 1996-го по 2014 год. Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена – английский язык и обществознание. Иногда она заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпуск», – поделился один из учителей.

    Отец Драпатого, ветеран Афганистана, часто с ностальгией вспоминал Советский Союз, однако иногда допускал русофобские высказывания.

    В 2013 году родители главкома вернулись на работу в школу, но уже открыто выражали недовольство, а после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году отец заявлял, что Москва за это «поплатится». В июне того же года семья навсегда покинула Сургут.

    Сводный брат Михаила Драпатого Максим, проживший большую часть жизни в Сургуте, сейчас находится в Сочи. Новый главком ВСУ, назначенный на должность 21 июля Владимиром Зеленским вместо Александра Сырского, недавно отметился скандальными антироссийскими заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский 30 июля провел масштабные кадровые перестановки в СБУ, а до этого поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны. Мирошник назвал Драпатого компромиссом в адрес западных либералов, а Медведев сравнил его с прилипшей к сапогу нациста грязью.

    31 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла контроль над двумя населенными пунктами, сообщили в Миноброны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Новую Сечь, Могрицы, Малую Слободку в Сумской области и Юрченково в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 2510 военнослужащих, 13 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели группировка «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области, а также нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за этот период составили более 2500 военнослужащих, 30 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За неделю подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадамморской пехоты и теробороны. За последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, бронемашину и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    Днем ранее российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    До этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в украинской столице, производящему устойчивые к радиоэлектронной борьбе беспилотники с искусственным интеллектом, он принадлежит американской корпорации Terminal Autonomy, пишут британские СМИ.

    Это якобы первый случай за время конфликта на Украине, когда целью стал объект компании из США. Предприятие было официально зарегистрировано в штате Делавэр в 2023 году, передает Guardian.

    Уничтоженный завод выпускал ударные дроны дальнего радиуса действия. Эти аппараты оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта, которые берут управление на себя при подавлении радиосигнала. Представители компании и министерства обороны Украины не ответили на запросы журналистов.

    Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал произошедшее. «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект, это все равно цель, и им неважно, американский он или чей-то еще», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве.

    В мае массированный удар полностью разрушил здание выпускающей разведывательные аппараты компании Skyeton.

    Комментарии (28)
    31 июля 2026, 09:08 • Новости дня
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    @ Sergey Lantyukhov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина под видом логиста собирал секретные сведения о российских оборонных предприятиях в семи регионах страны для украинских спецслужб, его задержали в Нижегородской области, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемому 50 лет, это российский гражданин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным следствия, обвиняемый вступил в запрещенную террористическую организацию «Артподготовка».

    На допросе задержанный признался, что шпионил за стратегическими объектами под видом сотрудника логистической компании. Собранную информацию он отправлял украинским кураторам и лидеру группировки Вячеславу Мальцеву.

    Последний сейчас проживает во Франции и тесно сотрудничает с местными спецслужбами.
    Мальцев объявлен в международный розыск за подготовку терактов. Париж отказывается выдавать преступника Москве, несмотря на регулярные запросы.

    Против арестованного шпиона возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля участники запрещенной организации «Артподготовка» планировали подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса.

    Спустя несколько дней силовики арестовали двух россиян за передачу Киеву информации о дислокации подразделений Вооруженных сил.

    Весной сотрудники ФСБ пресекли деятельность собиравшей данные о военной инфраструктуре группы в восьми регионах страны.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (19)
    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на полигоне в Хмельницком пропали без вести несколько военнослужащих, еще четыре человека получили серьезные ранения, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

    После взрыва в Хмельницком исчезла часть сотрудников ССО Украины, передает Операция Z: Военкоры Русской Весны. Представители офиса генерального прокурора выступили с официальным заявлением. «Четыре военных ранены, с несколькими нет связи», – сообщили в ведомстве.

    Сейчас следователи активно допрашивают командование подразделения. Специалисты ожидают полного завершения детонации, чтобы безопасно осмотреть место происшествия и установить точные причины случившегося.

    Ранее на территории полигона украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв с последующей детонацией.

    В Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

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    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

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    31 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс не сумел реализовать программу PURL по отправке американских вооружений для нужд украинской армии, несмотря на собранные миллиарды долларов, такие данные содержатся в отчете Конгресса США.

    Программа НАТО по снабжению Киева американским оружием по схеме PURL не заработала, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Конгресса.

    К концу марта 21 страна альянса перечислила в фонд программы 4,15 млрд долларов. Однако Соединенные Штаты к этому времени не взяли на себя никаких финансовых обязательств.

    Деньги поступили в американское казначейство, но контракты на производство или закупку вооружений так и не были заключены.

    Помимо этого, Вашингтон не стал использовать квоту на 4,96 млрд долларов для передачи Киеву оружия со складов Пентагона. Американские власти решили сберечь эти средства для поддержания собственной боеготовности. В результате ускорить помощь за счет арсеналов США также не вышло.

    Механизм PURL запустили летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа продолжать бесплатные поставки ВСУ. По задумке Штаты должны были продавать оружие странам НАТО, а те – передавать его на Украину.

    В июле 2026 года Трамп заявил о продаже американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в прошлом году оценивал стоимость реализации программы PURL на 2026 год в 15 млрд долларов.

    До этого в 2025 году Вашингтон приостановил прямые поставки оружия для обеспечения собственных стратегических запасов.

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    31 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери украинской армии за время СВО составляют от 1 до 3 млн военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

    «Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

    Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

    В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

    В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла серия взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве произошла серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное» в его Telegram-канале.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит как в самом Киеве, так и на части территории Киевской области.

    ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.

    Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.

    Комментарии (3)
    31 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Взрыв прогремел на полигоне военной части в городе Хмельницком
    Взрыв прогремел на полигоне военной части в городе Хмельницком
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощные взрывы на западе Украины в городе Хмельницком произошли в результате чрезвычайного происшествия на территории военного полигона украинских сил специальных операций с последующей детонацией, сообщила пресс-служба Сил спецопераций (ССО) ВСУ.

    «31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее в украинских СМИ появились видеокадры мощных взрывов в городе. Сообщалось о повторной детонации, от взрывной волны в некоторых домах выбило окна. Глава местной областной администрации Сергий Тюрин подтвердил факт взрывов, однако не уточнил их причину.

    Утром местная администрация предупреждала, что с 12:00 до 15:00 планировалось уничтожение взрывоопасных предметов в Староконстантиновской общине, которая находится менее чем в 20 километрах от Хмельницкого.

    По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», в Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая серия взрывов произошла в Хмельницкой области после объявления масштабной воздушной тревоги.

    В середине того же месяца возгорания возникли на местных промышленных предприятиях из-за аналогичных инцидентов.

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    31 июля 2026, 05:29 • Новости дня
    Радикалы на Украине оказались недовольны снижением темпов мобилизации
    Радикалы на Украине оказались недовольны снижением темпов мобилизации
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские радикальные группировки устроили акции протеста против отставки главы минобороны Михаила Федорова, поскольку недовольны уменьшением темпов мобилизации с его уходом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Акции протеста против отставки Федорова курируются западными странами, сказала собеседник РИА «Новости».

    «С момента назначения Федорова на должность министра обороны Украины на фронт «в виде мяса» шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, даже забирали мужчин, которым уже 60+. Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, [Владимир] Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом», – пояснила она.

    По словам источника, мероприятия носят тщательно спланированный характер. Призывы к участию распространялись в социальных сетях нескольких запрещенных в России террористических организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники митингов с картонными табличками потребовали возвращения уволенного министра обороны. Протестующие на улицах украинских городов открыто раскритиковали Зеленского. Сам Федоров на фоне политического кризиса отказался от декоративной должности.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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