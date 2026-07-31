Tекст: Катерина Туманова

Главком ВСУ Михаил Драпатый в подростковом возрасте учился в сургутской школе №29. По данным журналистов RT, будущий украинский военачальник приехал в Россию перед экзаменами, а его сестра Наталья посещала это же учебное заведение почти год в начале двухтысячных.

«Они работали у нас с 1996-го по 2014 год. Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена – английский язык и обществознание. Иногда она заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпуск», – поделился один из учителей.

Отец Драпатого, ветеран Афганистана, часто с ностальгией вспоминал Советский Союз, однако иногда допускал русофобские высказывания.

В 2013 году родители главкома вернулись на работу в школу, но уже открыто выражали недовольство, а после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году отец заявлял, что Москва за это «поплатится». В июне того же года семья навсегда покинула Сургут.

Сводный брат Михаила Драпатого Максим, проживший большую часть жизни в Сургуте, сейчас находится в Сочи. Новый главком ВСУ, назначенный на должность 21 июля Владимиром Зеленским вместо Александра Сырского, недавно отметился скандальными антироссийскими заявлениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский 30 июля провел масштабные кадровые перестановки в СБУ, а до этого поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны. Мирошник назвал Драпатого компромиссом в адрес западных либералов, а Медведев сравнил его с прилипшей к сапогу нациста грязью.