Медведев сравнил Драпатого с прилипшей к сапогу нациста грязью

Медведев ответил Драпатому на высказывания о русских

Tекст: Катерина Туманова

«О необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно», – написал он в Telegram.

Медведев сравнил Драпатого с нечистотами, приставшими к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша».

«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», – добавил он.

Поводом для резкой реакции послужили слова Драпатого о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».

Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса. Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма. В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса.



