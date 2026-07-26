День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Медведев сравнил Драпатого с прилипшей к сапогу нациста грязью
Медведев ответил Драпатому на высказывания о русских
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова недавно назначенного главкома ВСУ Михаила Драпатого, скандально высказавшегося о русских людях.
«О необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно», – написал он в Telegram.
Медведев сравнил Драпатого с нечистотами, приставшими к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша».
«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», – добавил он.
Поводом для резкой реакции послужили слова Драпатого о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».
Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса. Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма. В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса.