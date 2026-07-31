Хинштейн сообщил о четырех раненых дронами жителях в Курской области

Хинштейн: Четверо мирных жителей пострадали при ударе дронов

Tекст: Катерина Туманова

«Вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Вишнево Беловского района. В результате удара пострадал 39-летний мужчина: у него слепые осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ног. На месте ему оказана первая помощь, будем эвакуировать в Курскую областную больницу», – написал он.

Хинштейн добавил, что еще один инцидент произошел в селе Ольховка Хомутовского района. Там 50-летний местный житель получил минно-взрывную травму и тяжелые ранения головы. Мужчину оперативно доставили в областной центр для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, за помощью к врачам обратилась пожилая женщина из села Благодатное, повредившая колено при попытке укрыться от дрона.

Также был госпитализирован 57-летний житель поселка Коренево, чей автомобиль подвергся атаке беспилотника несколько дней назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские беспилотники ударили по четырем многоквартирным домам в Курске. Дрон ударил 29 июля по жилому дому в Курске, пострадал человек. В результате удара дрона ВСУ по Рыльску пострадали три человека.