ВСУ атаковали Курск и Льгов, повредив четыре дома и транспорт

Четыре дома и транспорт повреждены при атаке ВСУ на Курск и Льгов

Tекст: Катерина Туманова

«На улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на 3-х верхних этажах. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады, на проспекте Победы из-за атаки загорелась квартира. Есть повреждения автомобилей», – написал он.

Хинштейн уточнил, что жильцы домов были эвакуированы.

«Пока известно об одной пострадавшей – из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации», – добавил он.

Врио губернатора пояснил, что пока на местах работают оперативные службы, как только они завершат работу, начнётся подомовой обход.

«Всем собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь и отремонтируем повреждённые дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья», – сообщил он.

По словам Хинштейна, кроме домов, ВСУ били по транспорту. Во Льгове ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке.

«Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином – им оказывают первую медпомощь. Один из пострадавших – 40-летний гражданин Беларуси», – подытожил он.



