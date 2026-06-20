Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.0 комментариев
Названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей
В 12 российских регионах средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей
В мае этого года пенсионное обеспечение преодолело значительную отметку в ряде субъектов страны, причем абсолютным лидером по выплатам оказалась Чукотка.
По итогам мая 2026 года средний размер выплат пенсионерам оказался больше 30 тыс. рублей в 12 субъектах, передает РИА «Новости». Соответствующие выводы следуют из официальных статистических данных Социального фонда России.
Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке, где пожилые люди получают 42 264 рубля. Следом идут Ненецкий автономный округ с показателем 38 867 рублей и Камчатский край, где выплаты достигли 37 662 рублей. В пятерку лидеров также вошли Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Аналогичный высокий уровень доходов отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Якутии. Кроме того, в этот список попали Республика Коми, Архангельская область и Карелия.
В целом по стране средний размер пенсии работающих и неработающих граждан в мае превысил 25 399 рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне около 23 453 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова назвала Чукотский автономный округ лидером по размеру выплат.
Ежемесячные начисления трудоустроенным пенсионерам достигли максимальных значений в северных субъектах страны.
Глава Социального фонда Сергей Чирков спрогнозировал рост средней пенсии по старости до 27 тыс. рублей.