Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.0 комментариев
Казахстан ужесточил правила миграционного контроля
Казахстан пересмотрел порядок выдворения иностранных граждан
В Казахстане планируют вернуть обязательную регистрацию для иностранцев, пребывающих в стране более 30 дней, и усилить административную ответственность за фиктивную регистрацию.
В Казахстане обсуждается пакет изменений в миграционное законодательство, направленный на усиление контроля, сообщает ТАСС. Глава комитета миграционной полиции МВД Аслан Аталыков заявил, что планируется вернуть институт обязательной регистрации для иностранцев, которые намерены находиться в стране более 30 дней.
Поправки касаются ужесточения административной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев. Аталыков объяснил, что изменения призваны также упростить и ускорить процедуру выдворения «явных и злостных» нарушителей миграционного законодательства, которые сами соглашаются с нарушением.
По его мнению, действующий порядок выдворения является сложным и требует пересмотра. Эти меры направлены на усиление миграционного контроля и упрощение работы с нарушителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума планирует ужесточить контроль за пребыванием иностранных граждан в России через введение нового режима высылки. Ранее сообщалось, что инициатива была внесена на рассмотрение парламентом группой депутатов от всех пяти фракций. В продолжение законопроект предусматривает поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Также Госдума приняла законопроект, который расширяет полномочия полиции, давая им право на административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства.