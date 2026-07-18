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Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана
Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана
Российские войска завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона ВСУ сломлена, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
По словам Герасимова, организованная оборона Вооруженных сил Украины в Красном Лимане полностью сломлена. Российские войска находятся на финальной стадии освобождения населенного пункта, следует из сообщения в Max Минобороны.
Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» подтвердил успехи российских военных на этом направлении. По его словам, контроль над городом важен для развития дальнейшего наступления.
«Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», – заявил военачальник.
В середине мая российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. В начале июля штурмовые отряды приступили к стадии разминирования этого населенного пункта.
Позже командир батальона с позывным Скорпион рассказал об отсутствии сопротивления со стороны украинских военнослужащих.