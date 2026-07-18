Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!15 комментариев
ВС России «Искандером» уничтожили установку комплекса «Нептун»
Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли успешный удар по военной технике противника в Николаевской области, ликвидировав важные элементы береговой обороны. С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщается в Max Минобороны.
Помимо самой пусковой установки была уничтожена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Уточняется, что успешная атака произошла в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.
За последние сутки российские войска нанесли удары по украинским портам и объектам топливной инфраструктуры.
Неделей ранее ударный беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в Сумской области.
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эту новую модификацию дрона недосягаемой для украинских зенитных ракетных комплексов.