ВС России «Искандером» уничтожили установку комплекса «Нептун»

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России нанесли успешный удар по военной технике противника в Николаевской области, ликвидировав важные элементы береговой обороны. С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщается в Max Минобороны.

Помимо самой пусковой установки была уничтожена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Уточняется, что успешная атака произошла в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

За последние сутки российские войска нанесли удары по украинским портам и объектам топливной инфраструктуры.

Неделей ранее ударный беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в Сумской области.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эту новую модификацию дрона недосягаемой для украинских зенитных ракетных комплексов.