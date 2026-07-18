  • Новость часаСилы ПВО в течение дня перехватили 123 украинских БПЛА
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    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    15 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    12 комментариев
    18 июля 2026, 20:44 • Новости дня

    ВС России «Искандером» уничтожили установку комплекса «Нептун»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли успешный удар по военной технике противника в Николаевской области, ликвидировав важные элементы береговой обороны. С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», сообщается в Max Минобороны.

    Помимо самой пусковой установки была уничтожена транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Уточняется, что успешная атака произошла в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

    За последние сутки российские войска нанесли удары по украинским портам и объектам топливной инфраструктуры.

    Неделей ранее ударный беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетическую подстанцию в Сумской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эту новую модификацию дрона недосягаемой для украинских зенитных ракетных комплексов.

    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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    18 июля 2026, 10:58 • Новости дня
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке

    Корецкий задекларировал 15 земельных участков в Константиновке и Дружковке

    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, следует из его декларации.

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, передает РИА «Новости».

    Общая площадь этих земель, расположенных в Константиновской общине и подконтрольной ВСУ Дружковской общине, составляет около 261,5 тыс. кв. метров.

    Согласно декларации за 2025 год, семья Корецкого владеет 21 объектом недвижимости. Помимо участков в Донбассе, жена премьера имеет две территории в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. кв. метров. Также задекларирована квартира в Киеве на 233,9 кв. метра, оформленная на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют возможной дочерью жены Корецкого.

    Финансовые активы нового премьера составляют более 3,44 млн долларов, из которых 1,46 млн хранятся наличными. На счетах в иностранных банках Швейцарии и Испании размещено 17,1 тыс. долларов. Жена Корецкого владеет денежными активами на сумму свыше 609 тыс. долларов. Кроме того, глава кабмина арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом.

    Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили Сергея Корецкого на должность главы украинского правительства.

    Новый премьер-министр оформил свои автомобили и несколько компаний на супругу.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    18 июля 2026, 06:04 • Новости дня
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Тамбовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

    «В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск», – сообщил Первышов в «Максе».

    БПЛА попали в логистический центр Wildberries. Жертвами удара стали семь сотрудников ночной смены Wildberries. По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Котовска и Тамбова.

    На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая скорую помощь, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

    Первышов также напомнил жителям о запрете на публикацию в интернете фото и видео с последствиями атак дронов и работой систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА над территорией Ленинградской области.

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    18 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

    Nice-Matin: Полиция Монако задержала помощницу Ермолаева

    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
    @ соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    В Монако полиция задержала помощницу украинского олигарха Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанную квартиру после недавнего взрыва, пишет Nice-Matin со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел 16 июля в здании Sun’s Palace, которое было опечатано после взрыва 29 июня, пишет Nice-Matin.

    Выяснилось, что задержанная является личной помощницей пострадавшего олигарха. По информации источника, близкого к семье, Ермолаев, находящийся в больнице, поручил ей «срочно забрать его паспорт». Ради этого женщина нарушила запрет и проникла в закрытые апартаменты.

    После допроса полиция исключила связь помощницы с попыткой убийства. Проведя несколько часов под стражей, сотрудница была освобождена 17 июля без предъявления обвинений, так как следствие не выявило злого умысла в ее действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам украинский олигарх обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации покушения.

    Под Киевом был найден труп Алены Березовской, которую подозревали в покушении на этого днепропетровского бизнесмена.

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    18 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ленобласти сбиты восемь беспилотников, обломки одного из них упали на судно, стоящее на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко..

    В Ленинградской области нейтрализовали восемь дронов, подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло», – приводят сообщение главы региона Вести.

    После уничтожения аппаратов других происшествий не зафиксировано. В настоящее время отменен режим опасности атаки с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников над территорией Ленинградской области.

    Обломки других сбитых дронов упали в районе порта Высоцк.

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    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

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    18 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске

    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.

    Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.

    «Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.

    Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.

    Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.

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    18 июля 2026, 10:26 • Новости дня
    Атаковавшие склад Wildberries в Котовске дроны имели поражающие элементы

    Первышов: Дроны, ударившие по складу WB в Котовске имели поражающие элементы

    Атаковавшие склад Wildberries в Котовске дроны имели поражающие элементы
    @ Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дроны ВСУ, ударившие по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области, были снабжены поражающими элементами для большего числа жертв, заявили власти региона.

    Ударившие по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области дроны имели поражающие элементы для максимального увеличения количества жертв среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

    «Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв», – написал глава региона. Он добавил, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 28 дронов на подлете к объекту.

    По словам Первышова, в случае прорыва всех аппаратов количество пострадавших оказалось бы значительно выше. Губернатор уточнил, что в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек. Сейчас 23 раненых находятся в больницах Котовска и Тамбова с осколочными травмами.

    Медики оценивают состояние одного пациента как крайне тяжелое, еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 16 – в состоянии средней тяжести. Руководитель области уверенно назвал произошедшее спланированным террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные вооружали беспилотники дисками от циркулярных пил в качестве поражающих элементов.

    Ранее украинский беспилотник с поражающими элементами атаковал жилой дом в Орле. Тогда один человек погиб и девять пострадали

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    18 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
    При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека, еще двое пострадали в Ногинске, произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    По предварительным данным, ранения получили 26 взрослых. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили травмы при падении дрона на склад Wildberries в Электростали. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, на местах работают 40 бригад скорой помощи.

    В Богородском городском округе падение дрона вызвало пожар на нефтебазе в Ногинске. В целях безопасности из расположенного рядом родильного дома эвакуировали пациентов и персонал. Рожениц, нуждающихся в специализированной помощи, перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.

    Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 48 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников.

    Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали.

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    18 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Военные применили дроны «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения для точного поражения морского транспорта, который доставил технику для украинской армии на побережье Черного моря.

    Российская армия нанесла два удара по контейнеровозу с военным грузом в порту Черноморск Одесской области. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, сообщает Минобороны.

    Оборонное ведомство также опубликовало соответствующие кадры с места событий.

    Кроме того, операторы дронов «Герань-3 сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Цель располагалась в районе населенного пункта Короп. Уничтоженный объект использовался для заправки техники подразделений украинских вооруженных сил.

    В субботу утром сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.

    Ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск. Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении сухогрузов и контейнеровоза в этой же гавани.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

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    18 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    ФСБ: Бомбу для теракта против офицера замаскировали под огнетушитель
    ФСБ: Бомбу для теракта против офицера замаскировали под огнетушитель
    @ ЧП/Крым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомба, с помощью которой в 2024 году СБУ совершила теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, сообщила ФСБ.

    Бомба, с помощью которой Служба безопасности Украины организовала теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, передает РИА «Новости». Видеоролик с соответствующей информацией опубликовала ФСБ.

    «Гражданка России инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника - огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство», – сообщил сотрудник спецслужбы. По его словам, женщина по заданию украинских спецслужб спрятала огнетушитель в тайник в Крыму.

    Позже этот огнетушитель забрал другой человек. Взрывное устройство было использовано для диверсионно-террористического акта, в результате которого погиб военный.

    Напомним, 13 ноября 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан I ранга Валерий Транковский. По данным СК РФ, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. За организацию преступления отвечал замглавы СБУ Александр Поклад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года силовики задержали двоих причастных к убийству офицера Валерия Транковского россиян.

    Исполнитель теракта дал подробные признательные показания на видео.

    В июле спецслужбы предотвратили новую серию покушений на высокопоставленных военнослужащих.

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    18 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    @ Mykhaylo Palinchak/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате точных ударов ВС России серьезные повреждения получили локомотивы, вагоны и административные здания логистического узла ВСУ в Запорожской области, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы нанесли мощные удары по ключевым логистическим объектам противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки пламя охватило важную железнодорожную инфраструктуру ВСУ в подконтрольной Киеву Запорожской области, которая использовалась для снабжения войск. Серьезный урон нанесен транспортному потенциалу региона.

    Министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник признал точные прилеты по транспортным узлам, локомотивам и административным зданиям.

    Ранее российские беспилотники атаковали два железнодорожных состава со снабжением для украинской армии в Днепропетровской области.

    До этого ударные аппараты «Герань» поразили локомотивы ВСУ около населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

    В начале месяца российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам противника в Запорожье.

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    18 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье
    Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье
    @ Алексей Белкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате беспилотной атаки на Московскую область ночью 18 июля в Московской области ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    В результате ночного инцидента ранения получили 26 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Max сообщил: «Помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали».

    Глава региона уточнил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую поддержку, для этого задействовали 12 бригад центра медицины катастроф и 40 бригад скорой помощи.

    На местах происшествий продолжается ликвидация последствий и тщательное обследование территорий. Там работают представители муниципалитетов, аварийные службы, полиция и МЧС. Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Ногинске после падения беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля в результате падения беспилотника в подмосковной Истре погибли три человека.

    В конце июня из-за атаки украинских дронов в Егорьевске скончался шестимесячный ребенок.

    Месяцем ранее при массированном налете БПЛА на регион ранения получили 17 местных жителей.

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