  • Новость часаМинобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,5 тыс. человек
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    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

    4 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке

    Журналист Филлипс: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке

    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, назвал грандиозной победой освобождение Константиновки и выразил уважение российским бойцам.

    Британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе, назвал освобождение Константиновки грандиозной победой, передает РИА «Новости». Он выразил глубокое уважение российским бойцам за их успехи.

    «Даже звезды на Кремль (стекло для кремлевских звезд)  изготовлены в Константиновке. Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам. И они идут дальше», – заявил Филлипс. Он добавил, что до полного освобождения Донбасса осталось совсем немного.

    Журналист также обратился к военнослужащим со словами поддержки, отметив гордость за их работу. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал этот город наиболее укрепленным районом обороны противника.

    Военный эксперт Василий Дандыкин констатировал выход российской армии на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

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    4 июля 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы 1-й танковой армии развернули российский флаг в Шийковке, подразделения 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» взяли под контроль Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Василевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой народной республики (ДНР).

    Всего в полосе ответственности группировки потери противника составили свыше 230 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки освободили Константиновку. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 170 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Глуховым и Хотенью в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Ольховатки и Лютовки.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Чаплино, Просяной, Гавриловки Днепропетровской области, Барвиновки и Благодатного Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 375 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России полностью освободили Константиновку.

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах.

    В частности, в пятницу российские войска также освободили днепропетровскую Александровку. Днем ранее они взяли под контроль Пискуновку в ДНР. А до этого освободили  запорожские Копани и харьковское Украинское.

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    4 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В попытке атаки Украины по гражданским объектам в ответ на потерю Константиновки и в чувствительном ударе России по военным целям в Киеве нет ничего нового, но в реакции Киева чувствуется отчаяние, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Минобороны сообщило, что в ночь на субботу ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на поражение в Константиновке.

    «В этой атаке чувствуется злоба – бессильная, но доведенная до отчаяния… Чувствуется, что на Украине напрягаются изо всех сил. Они хотели бы нанести нам как можно больший урон, но здесь срабатывают два фактора. Во-первых, наша ПВО действительно работает. А во-вторых, мы отвечаем сторицей – щедро отплачиваем им за каждую гадость, за каждый удар», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, здесь проявляется важнейший феномен: Киев ведет войну не по классическим канонам, он избрал модель асимметричной террористической войны.

    «Этот термин появился у американцев применительно к сетевым структурам, которые сопротивлялись оккупации в Ираке. Но Киев довел его до фашистско-террористического абсолюта. Мы ведем классическую войну: уничтожаем живую силу, технику, системы тылового обеспечения, энергетику. А киевский режим по сусекам наскребает дефицитнейшие ресурсы – и направляет их не на линию боевого соприкосновения, а на удары по мирным жителям в тылу», – пояснил эксперт.

    Есть прямые жалобы командиров ВСУ – за месяц они не получили ни одного беспилотника. «Оказывается, применение дронов против мирного населения для Украины – приоритет. Такого не позволяли себе даже немецко-фашистские захватчики: они все-таки в первую очередь выбирали военные объекты, а массовое истребление мирных жителей начинали уже после оккупации. Здесь же метод обратный – целенаправленно тратить ресурсы на террор, а не на оборону фронта. Это фашистско-террористическая война новейшими средствами», – считает спикер.

    В ответ в России находят военно-технические, организационные и кадровые решения. «И данный случай как раз показывает, что мы уже добиваемся успехов: учимся сдерживать не только беспилотные удары, но и перехватывать ракеты, минимизировать ущерб, защищать мирных жителей», – подчеркнул собеседник.

    Что касается последовательности событий – чувствительный удар по военным целям в Киеве 2 июля, потеря Константиновки и сразу попытка атаки по гражданским объектам – здесь ничего нового.

    «Это фиксируется уже минимум два года: на любое продвижение российских войск и собственное бессилие Киев отвечает ударами по мирному населению. И чем дальше мы продвигаемся, особенно в боях за Славянск и Краматорск, тем сильнее коллективный Запад будет помогать Зеленскому наносить эти удары», – полагает Перенджиев.

    Эксперт напомнил о недавних заявлениях Владимира Зеленского по поводу желания получить лицензии на производство «Скальпелей», ATACMS, Storm Shadow. «Но это, скорее всего, попытка сменить картинку, ввести нас в заблуждение: мол, теперь это оружие украинского производства, и ни Франция, ни Британия не являются сторонами конфликта. На деле создать такое производство на Украине практически невозможно. Нужна серьезная инфраструктура, а мы планомерно выбиваем весь военно-промышленный комплекс», – добавил эксперт.

    На Украине есть мощные подземные сооружения еще советской постройки – в Киевском, Одесском, Закарпатском военных округах, рассчитанные на защиту от ядерных ударов. «Теоретически там можно что-то разместить. Но любое производство требует электроэнергии, которую мы выбиваем; требует подвоза материалов, сырья, того же горючего. Люди не будут жить под землей постоянно – они выходят на поверхность, а значит, мы можем наносить удары по местам их проживания, обеспечивающим структурам. Даже под землей их можно достать. Поэтому наша разведка будет работать, и удары будут наноситься постоянно, чтобы минимизировать угрозу российской территории», – прогнозирует собеседник.

    При этом в России идет плановая, а не спорадическая работа. «Если раньше мы еще как-то стеснялись бить по транспортным путям, то теперь наносим удары по железнодорожным мостам, локомотивам, составам. И это абсолютно правильный момент, потому что железная дорога – самый эффективный способ подвоза оружия, техники, боеприпасов. Автомобильным транспортом – это в разы труднее, мелкими партиями. Параллельно мы методично и планомерно выбиваем систему снабжения горючим: уничтожаем бензовозы, автозаправочные станции, обслуживающие ВСУ», – говорит эксперт.

    По его словам, президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск четко поставил задачу: не останавливаться, вышибать дальше и дальше, довести до состояния, при котором нечем и не на чем станет подвозить. «Ни бензина, ни патронов, ни боеприпасов. Чтобы вся система тылового обеспечения ВСУ превратилась в труху. Это уже не просто специальная военная операция в прежнем понимании. Это жесткое принуждение Зеленского к миру – разумеется, на российских условиях», – подытожил эксперт.

    По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили масштабную атаку Украины, уничтожив 494 беспилотника, девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и десять крылатых ракет «Фламинго».

    «Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве отметили, что только за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.

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    4 июля 2026, 17:41 • Новости дня
    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности

    Медведев: Полоса безопасности пройдет через Сумскую и Харьковскую области

    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Установление контроля над Константиновкой стало значимым шагом на пути к полному освобождению территории Донбасса и успешному выполнению поставленных боевых задач, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал успехи российских военнослужащих на линии соприкосновения. Он подчеркнул высокую значимость продвижения войск на донецком направлении.

    «Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», – заявил Дмитрий Медведев.

    «Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине?», – задался вопросом он.

    Он сыронизировал, что в Киеве это событие могут умудриться выдать за победу Украины, «Брюссель же должен заявить, что переход этого населённого пункта под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск».

    «Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» – заметил Медведев.

    Кроме того он отметил, что «новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    В субботу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал этот город наиболее укрепленным районом обороны противника.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы отличившимся в боях военнослужащим.

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    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    4 июля 2026, 20:01 • Новости дня
    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня, сообщило Минобороны.

    Российская сторона готова провести гуманитарную акцию и передать останки погибших украинских военнослужащих. Сообщило ведомство в Max.

    Для безопасной передачи тел предлагается установить режим тишины. Украинским военным необходимо прекратить обстрелы Константиновки шестого июля 2026 года в период с 12.00 до 18.00 мск.

    Киев должен уведомить российское командование о своем согласии по закрытым каналам специальных служб. Сделать это требуется до 12.00 5 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Позже Министерство обороны объявило о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп неприятеля.

    В ходе боев за данный населенный пункт украинская армия потеряла более 13,5 тыс. военнослужащих.

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    5 июля 2026, 04:08 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Крым один человек погиб и двое пострадали
    В результате атаки ВСУ на Крым один человек погиб и двое пострадали
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки ВСУ погиб один человек, еще двое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов подчеркнул, что каждая унесенная жизнь является большой потерей и выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он пожелал скорейшего выздоровления раненым и отметил, что органами власти республики будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшим.

    Глава региона также обратился к жителям с призывом сохранять бдительность в нынешней обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при ночной атаке ВСУ на Крым один человек погиб, двое, включая ребенка, пострадали.

    В конце июня в селе Денисовка в результате ночных атак врага погибли два человека, включая ребенка.

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    4 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    ВС России уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России поразили беспилотником «Герань-4» хранилище ГСМ в Харьковской области, которым пользовались ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российская армия успешно применила современный дрон для ликвидации запасов горючего противника, передает РИА «Новости».

    «Операторами БПЛА нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-4» по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Военные также опубликовали видеозапись, демонстрирующую объективные последствия эффективной атаки. Представители министерства добавили, что назначенная цель была полностью уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили нефтебазу в Запорожье двумя беспилотниками «Герань-4».

    В конце июня военнослужащие нанесли удар по харьковскому складу украинских дронов.

    Несколькими днями ранее беспилотные аппараты поразили крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области.

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    4 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    На трассе Днепропетровск–Харьков не осталось работающих АЗС
    На трассе Днепропетровск–Харьков не осталось работающих АЗС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    По дороге из Днепропетровска в Харьков нет ни одной целой автозаправочной станции, заправиться нельзя, пишут украинские СМИ.

    Расстояние между городами превышает 200 км. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором водитель рассказывает, что ему на этом пути не встретилось ни одной целой АЗС, где можно было бы залить топливо, передает ТАСС.

    Автор видео советует заправляться в Днепропетровске. «По дороге в Харьков нет ни одной целой заправки. Вы нигде не заправитесь», – заявил он.

    Украинские СМИ со ссылкой на экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского сообщили, что на Украине за два месяца сгорели более 150 автозаправочных комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, каждый день приходят сообщения о новых ударах по украинским АЗС и хранилищам топлива. Так, накануне украинские СМИ сообщили об ударах по автозаправочным станциям в Днепропетровской и Харьковской областях с уничтожением АЗС.

    Сеть АЗС WOG объявила о временной приостановке работы заправок в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях из-за угрозы обстрелов.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил о начале топливного кризиса в стране.

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    5 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ vk.com/mil

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили газораспределительную станцию на территории Черниговской области, сообщило Министерство обороны.

    Удар пришелся по газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное, указало ведомство в Max.

    Для выполнения этой задачи применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер». В результате атаки инфраструктурный объект был полностью уничтожен.

    Также «Герань-4 Сикер» ударил по электрической подстанции мощностью 110 кВ в Сумской области.

    Украинские СМИ сообщали, что по дороге из Днепропетровска в Харьков нет ни одной целой автозаправочной станции.

    В конце июня российский беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил радиовышку украинских военных в Черниговской области.

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    5 июля 2026, 10:18 • Новости дня
    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на Белгородскую область
    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на Белгородскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Противник совершил десятки атак на приграничные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в социальной сети Mах. «Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 62 беспилотника», – подчеркнул руководитель субъекта.

    За прошедший день украинские войска 28 раз ударили по территории области. Нападениям подверглись девять муниципалитетов, включая Белгородский, Борисовский и Шебекинский округа. Глава региона уточнил, что вооруженные силы Украины нанесли три артиллерийских удара и четыре раза сбросили взрывчатку с дронов.

    В результате атак в Корочанском и Шебекинском округах ранения получили два человека. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белгородская область столкнулась с самым мощным ударом по объектам жизнеобеспечения.

    Пожарные ликвидировали возгорания инфраструктуры в областном центре после атаки беспилотников.

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    4 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus
    Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus
    @ Jerry Andre/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине не нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториусу был задан вопрос, выступает ли он за поставки этого вооружения Киеву. «Я не думаю, что Украине все еще нужны Taurus», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    По его мнению, украинская тактика нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России с помощью беспилотников работает, передает n-tv.de.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    Кроме того, объединение ПВО в сетецентрическую структуру позволит разным подразделениям работать не только эффективнее, но и подвергать себя гораздо меньшему риску.

    Президент России Владимир Путин заявил, что атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск.

    Посольство ФРГ в России заявило об отсутствии поставок ракет Taurus на Украину.

    Писториус ранее заявлял об отказе Берлина поставить Украине ракеты большой дальности Taurus несмотря на новый запрос Киева.

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    5 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Системы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА и ракеты ликвидированы в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Российские военные успешно пресекли попытку удара по территории региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в социальной сети MAX.

    «Минувшей ночью в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области – Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском», – написал глава региона.

    Он пояснил, что из-за падения фрагментов дрона в Советском районе областного центра пострадало остекление одного из заведений общественного питания. Он особо подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО уничтожили более 60 беспилотников над районами Ростовской области.

    В конце мая губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки полусотни дронов.

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    5 июля 2026, 02:32 • Новости дня
    Михалков заявил о двух поколениях не верящих в единство с Россией украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине выросли поколения, не признающие единство с Россией, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

    Михалков поделился своим взглядом на ситуацию на Украине во время церемонии открытия XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле, передает РИА «Новости».

    «Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь», – сказал режиссер.

    Михалков заявил: «А это все вместе взятое – борьба за территории, сохранение жизни наших граждан, признание того, что Крым – это российская территория, а Донбасс – это территория, говорящая на русском языке».

    Фестиваль «В кругу семьи» открылся в субботу в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле. Кинофорум, в котором традиционно показывают фильмы для семейной аудитории и детей, продлится до 7 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков решил передать 3 млн рублей гран-при литературной премии «Слово» на нужды специальной военной операции.

    Михалков в ответ на объявление его в розыск СБУ сравнил украинских прокуроров с прокурорами фашистской Германии.

    Выступая в Белграде, Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений у двух поколений украинцев.

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    4 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки
    Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу шести соединений и частей, отличившихся при освобождении города Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны.

    Глава министерства поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Константиновки, указало ведомство в Max.

    В числе отмеченных – 103-й и 78-й мотострелковые полки, 4-й и 72-й отдельные мотострелковые бригады, 6-я мотострелковая дивизия и 10-й гвардейский танковый полк.

    «Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение «Южной» группировки войск», – говорится в поздравительной телеграмме, адресованной 103-му гвардейскому мотострелковому полку.

    В послании 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Белоусов подчеркнул, что благодаря профессионализму военных противник потерпел поражение и понес существенные потери. Глава ведомства также отметил подвиги бойцов 6-й мотострелковой дивизии, которые навсегда вписаны в историю русского воинства.

    Отдельно министр выделил храбрость воинов 10-го танкового полка и 72-й бригады, которые громят врага в сложнейших условиях. Военнослужащие 78-го полка также проявили самоотверженность в упорных боях на Краматорско-Дружковском направлении, уничтожая неонацистов.

    Глава военного ведомства выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение задач и верность долгу. Он выразил уверенность, что воины продолжат надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заблокировали подразделения украинской армии в Константиновке. При освобождении города Вооруженные силы России прорвали четыре рубежа обороны противника.

    Президент Владимир Путин призвал повысить в звании командира 6-й мотострелковой дивизии Александра Картавкина.

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