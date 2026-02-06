  • Новость часаЭнергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании по табаку
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 22:57

    Михалков решил передать 3 млн рублей премии «Слово» на нужды СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Режиссер Никита Михалков стал обладателем гран-при литературной премии «Слово» и объявил, что решил направить полученную награду на поддержку специальной военной операции на Украине.

    «Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, – знать, куда она пошла», – сказал Михалков на церемонии.

    Приз он получил из рук зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев в ходе церемонии заявил, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», имея в виду болото из романа Артура Конан Дойла. В советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» Михалков играл сэра Генри Баскервиля, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премия «Слово» поддерживает отечественных авторов. Она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ее учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне конкурса было подано 2050 заявок, а призовой фонд составил 26 млн рублей.

    6 февраля 2026, 12:34
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Комментарии (18)
    6 февраля 2026, 04:50
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    Комментарии (23)
    6 февраля 2026, 22:15
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 08:51
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар с применением HIMARS и БПЛА по энергообъектам Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате комбинированной атаки с использованием HIMARS и беспилотников несколько населенных пунктов Клинцовского района Брянской области временно остались без электричества, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, украинские военные нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников самолетного типа.

    В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района временно остались без электроснабжения. Губернатор отметил, что аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли быстро восстановить подачу электроэнергии.

    «Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – заявил Богомаз.

    В среду вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун».

    В результате целенаправленного удара дрона по автомобилю в Брянской области пострадали две учительницы.

    Комментарии (7)
    6 февраля 2026, 18:59
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 09:27
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью

    Над Орловской областью уничтожены две ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:01
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена

    Кадыров: После обмена пленными с Украиной домой вернулись 20 чеченцев

    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.

    По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.

    Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.

    По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.

    Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 06:56
    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Штурмовые подразделения российской группировки «Восток» захватили в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны России говорится, что бойцы выбили украинские силы из укрепленного опорного пункта, а часть военных с Украины сложила оружие и сдалась.

    Один из штурмовиков с позывным «Лёлик» рассказал: «Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу – сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились».

    Штурмовик с позывным «Прожектор» уточнил, что до укрепленного пункта пришлось преодолеть около 300-400 метров по открытому участку, затем пройти по лесополосе. Российские бойцы незаметно подошли к позициям противника и закидали их гранатами, после чего завязалась короткая перестрелка.

    Один из пленных украинцев рассказал, что ранее работал строителем в Москве, был мобилизован насильно, получил короткую подготовку и оказался на передовой без чётких указаний. По его словам, они не хотели воевать, сразу обратились к российским военным с просьбой не стрелять и были хорошо приняты: им дали покурить, накормили и напоили водой. Он передал привет своей семье и поблагодарил российских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:39
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, кроме того, за неделю группировка освободила село Зеленое в Харьковской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за минувшую неделю освободили Торецкое и Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Староукраинку, Петровку и Придорожное в Запорожской области.

    За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 бронемашин и шесть артиллерийских орудий.

    В результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождена Степановка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    При этом противник потерял до 330 военнослужащих, бронемашину, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК «Бук», 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований на указанном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:31
    Жена Сабурова зарегистрировала ИП после запрета мужу въезда в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жена комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России спустя несколько дней после того, как ее мужу запретили въезд в страну.

    По данным сервиса «Контур.Фокус», 5 февраля Диана Сабурова оформила ИП в сфере исполнительских искусств. Теперь она официально может работать в области рекламы, а также заниматься организацией мероприятий, отдыха и развлечений, передает РИА «Новости».

    В правоохранительных органах сообщили, что Нурлан Сабуров отказывался от российского гражданства, объяснив это опасениями санкций и возможными коммерческими рисками.

    Сабуров стал третьим из известных российских комиков, кому запретили въезд в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сабурова задержали в столичном аэропорту Внуково, ему там же вручили информацию о запрете на въезд в страну.

    Напомним, в пятницу Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Позже стало известно, что Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 16:30
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 11:59
    Запашный рассказал о самочувствии после двух операций в ЛНР

    Запашный рассказал о хорошем самочувствии после перенесенных операций в ЛНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный рассказал о своем самочувствии после двух операций, которые ему сделали в Луганской республиканской клинической больнице.

    Запашный сообщил, что приехал в Луганск для съемок цикла программ «Мужики» для телеканала «Звезда». Как отметил артист, «все нормально, слава Богу, все хорошо», и он не хочет вдаваться в детали, но у него возникли определенные проблемы со здоровьем сразу после приезда, передает ТАСС.

    После поступления в больницу ему экстренно провели первую, по его словам, легкую операцию ночью, а спустя два с половиной дня – еще одну процедуру. Врачам удалось оперативно оказать всю необходимую помощь.

    Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный отправился по работе в Луганск, но оказался в Луганской республиканской клинической больнице, где за два с половиной дня пережил два общих наркоза при операциях.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 05:13
    Алаудинов: Окруженные в Сумской области бойцы ВСУ начали есть снег

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения украинской армии на нескольких участках фронта в Сумской области оказались в тяжелом положении, оставшись без продовольствия и воды, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Ряд групп противника полностью отрезан от снабжения, пояснил Алаудинов передает РИА «Новости».

    По его словам, морозная погода усложняет боевую работу обеим сторонам, но создает условия для успешного блокирования украинских сил в Сумской области.

    «В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер», – рассказал генерал-лейтенант.

    Военачальник отметил, что на изолированных участках украинские формирования не могут получить боеприпасы. Кроме того, уже более месяца у них отсутствует возможность вывозить раненых и тела погибших, что делает их положение трагичным.

    В прошлые сутки военнослужащие группировки «Север» продолжили создание полосы безопасности, преодолев до 950 метров в Сумской области.

    Ранее украинский военнопленный сообщал, что после мобилизации с подчиненными оказался «на какой-то ферме» практически без еды.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:34
    Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

    РБК: Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Ксения Собчак получила полный контроль над рестораном Veter на «Летучем голландце» в центре Петербурга после выхода из проекта партнера Антона Пинского.

    По данным РБК, Ксения Собчак с 3 февраля стала единственной владелицей ООО «Манила», управляющего рестораном Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Петербурге. С момента открытия в 2023 году ресторан был совместным проектом Собчак и ресторатора Антона Пинского, основателя Pinskiy&Co, у которого изначально было 85% долей.

    В ноябре 2025 года Антон Пинский вышел из проекта, а его доля до февраля 2026 года оставалась нераспределенной. В результате Собчак получила 100% компании. Операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский объяснил, что компания приняла решение уйти из «Летучего голландца» из-за разногласий с арендодателем по поводу ремонта корабля. «Собственники решили, что надо делать ремонт корабля за наш счет, а это сумма порядка 50 млн рублей», – сообщил он.

    Ресторан прекратил работу осенью 2025 года, после чего владельцы объявили о планах переехать на другую площадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге полиция задержала пятерых посетителей ресторана Veter по подозрению в употреблении и хранении наркотиков. Cреди задержанных у пожилой пары обнаружили кокаин, а у молодого мужчины – марихуану.

    До этого ресторанная компания, принадлежащая Ксении Собчак и Антону Пинскому, потерпела неудачу в попытке отменить права на бренд Veter, зарегистрированный на Веру Абель.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 07:30
    Украинские военные дезертировали из ВСУ на такси в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным.

    По его словам, украинские военнослужащие воспользовались услугами местной службы такси для дезертирства, передает РИА «Новости». Как рассказал беженец из Димитрова, один из солдат попросил таксиста объехать блокпосты, а затем переоделся в гражданскую одежду, чтобы не быть узнанным.

    По словам очевидца, мужчина спросил, где можно купить гражданские вещи, после чего получил одежду в гараже водителя и был доставлен на железнодорожный вокзал. Солдат обещал вернуть форму, но больше не выходил на связь, что дало понять водителю о его намерениях.

    Водитель отметил, что подобные случаи происходили неоднократно, а некоторые военные прямо говорили, что намерены покинуть место службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил направлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за угрозы отправки на передовую.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 07:59
    ВСУ сосредоточили рекордное число дроноводов в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия собрала рекордное число расчетов беспилотных летательных аппаратов в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах.

    ВСУ пытаются остановить группировку ВС России «Север», для этого на линии фронта в Сумской области они сосредоточили там рекордное число расчетов БПЛА, указал собеседник РИА «Новости».

    В последние сутки ВСУ потеряли в этом регионе свыше 280 человек, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» на всех участках фронта в Харьковской области уничтожает позиции ВСУ.

    Комментарии (0)
