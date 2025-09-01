В Петербурге посетителей ресторана Собчак задержали за наркотики

Tекст: Дарья Григоренко

По информации пресс-службы ГУ МВД, оперативники и кинологи вошли в ресторан в разгар ВИП-вечеринки, а на улице гостей уже ожидал передвижной пункт медицинского освидетельствования, передает РИА «Новости».

Как заявили в полиции, «пятеро участников ВИП-вечеринки задержаны за наркопотребление и распространение запрещенных веществ». Правоохранители уточнили, что при появлении сотрудников ГУ МВД пожилая пара попыталась выбросить два пакетика с кокаином, однако это было зафиксировано. Еще один участник, 22-летний петербуржец, прятал свертки с марихуаной в носке, однако не успел избавиться от запрещенных веществ.

В ходе обыска сотрудники полиции нашли еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотиками в туалетах и вестибюле ресторана. Медицинское освидетельствование выявило признаки наркотического опьянения у двух гостей вечеринки, 28-летнего мужчины и 30-летней женщины, которых доставили в отделение и привлекли к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

По фактам обнаружения и распространения наркотиков возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ, с задержанными продолжаются процессуальные действия. Оперативные кадры задержания и входа полицейских в ресторан размещены на официальном сайте ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области; на сайте самого ресторана указано, что это совместный проект Пинского и Собчак.

Ранее Петербургский суд назначил 12 лет колонии строгого режима мужчине, задержанному при попытке сбыта 643 кг кокаина в арендованном гараже.