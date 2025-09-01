Петербуржца осудили за попытку сбыта 643 кг кокаина

Мужчину осудили за попытку сбыта 643 кг кокаина в Петербурге

Мужчину осудили на 12 лет строгого режима за попытку сбыта крупной партии кокаина, передает ТАСС.

Евгений Яцук был задержан в декабре 2023 года в Петербурге при погрузке 643 кг наркотика в автомобиль. Пресс-служба городской прокуратуры уточнила, что наркотик хранился в арендованном гараже на проспекте Народного Ополчения.

В суде установили, что Яцук собирался нелегально продать кокаин. «В суде установлено, что в целях дальнейшего незаконного сбыта Евгений Яцук разместил в арендованном гараже на территории гаражного кооператива по проспекту Народного Ополчения наркотическое средство – кокаин – общей массой 643 кг. Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в прокуратуре.

Обвинение предъявили по статьям покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд признал Яцука виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

