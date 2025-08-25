Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
В Подмосковье колумбийца приговорили к 19 годам за контрабанду кокаина
Колумбиец получил 19 лет за контрабанду более двух кг кокаина
Суд признал гражданина Колумбии виновным в организации контрабанды кокаина через московские аэропорты и назначил наказание в виде строгого режима и крупного штрафа.
Приговор был вынесен Московским областным судом, сообщает ТАСС. Представитель Генпрокуратуры России поддержал обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Колумбии Муньоса Рамиреса Карлоса Альберто. Суд согласился с позицией обвинителя и назначил подсудимому 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 900 тыс. рублей.
Иностранец признан виновным по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконную пересылку и контрабанду наркотиков в особо крупном размере, совершенных организованной группой. Карлос Муньос руководил группой, которая в июле 2016 года организовала пересылку свыше 2,3 кг кокаина из Колумбии и около одного кг кокаина из Парагвая воздушным транспортом в Россию. Оба груза были перехвачены в аэропортах Шереметьево и Внуково.
С 2017 года подсудимый находился в розыске. В мае 2024 года его местонахождение обнаружили на территории Колумбии. Российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче, после чего в декабре 2024 года преступник был экстрадирован в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России перекрыли крупный канал контрабанды наркотиков из Азии.
В начале июня на территории порта London Gateway выявили одну из крупнейших в истории страны партий кокаина весом 2,4 тонны.
Таможенники нашли посылку с марихуаной из США на сумму 10 млн рублей.