Таможенники нашли посылку из США с марихуаной на 10 млн рублей
Сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили наркотики в посылке с одеждой и обувью, посылку получил житель Пятигорска, сообщили в ведомстве.
Посылка поступила из Сан-Франциско на имя 47-летнего жителя Пятигорска, уточнили в ФТС, передает ТАСС.
Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен нашли 32 полимерных пакета с веществом растительного происхождения.
Экспертиза выявила, что изъятое вещество – марихуана, общая масса наркотика составила порядка 3 кг. По оценкам ФТС, стоимость наркотика на черном рынке достигает 10 млн рублей.
При получении посылки мужчину задержали с поличным. Он признался в заказе наркотика из-за границы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в крупном размере, сейчас он находится под стражей.
