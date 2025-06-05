Немецкие награды Первой мировой нашли в контрабанде российские таможенники

Tекст: Алексей Дегтярев

Контрабанду пресекли сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни, передает ТАСС.

В двух посылках из Германии находились 18 наград времен Первой мировой войны, включая «Железный крест 1-го класса, 1914 год», «Ганзейский крест Первой мировой войны города Гамбурга», «Почетный Крест Мировой войны 1914–1918 гг.», медаль «За 4-летнюю выслугу в вермахте» и другие знаки отличия.

По данным ведомства, отправления оформил москвич на адрес родственников в Ставрополе, а его сообщница была задержана при получении одной из посылок. Вторую посылку изъяли в почтовом отделении.

Задержанный пояснил, что приобрел награды для пополнения личной коллекции. Все изъятые предметы признаны предметами фалеристики и отнесены к культурным ценностям.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В феврале таможенники в Забайкальске задержали иностранца, который пытался вывезти в Китай необработанные бивни моржа. Контрабандный товар спрятали в багаже и замаскировали под деревянные бруски.