После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Немецкие награды Первой мировой нашли в контрабанде российские таможенники
В двух посылках из Германии в Россию пришли немецкие государственные награды времен Первой мировой войны, стоимость контрабанды оценивается в 1,5 млн рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе.
Контрабанду пресекли сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни, передает ТАСС.
В двух посылках из Германии находились 18 наград времен Первой мировой войны, включая «Железный крест 1-го класса, 1914 год», «Ганзейский крест Первой мировой войны города Гамбурга», «Почетный Крест Мировой войны 1914–1918 гг.», медаль «За 4-летнюю выслугу в вермахте» и другие знаки отличия.
По данным ведомства, отправления оформил москвич на адрес родственников в Ставрополе, а его сообщница была задержана при получении одной из посылок. Вторую посылку изъяли в почтовом отделении.
Задержанный пояснил, что приобрел награды для пополнения личной коллекции. Все изъятые предметы признаны предметами фалеристики и отнесены к культурным ценностям.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
В феврале таможенники в Забайкальске задержали иностранца, который пытался вывезти в Китай необработанные бивни моржа. Контрабандный товар спрятали в багаже и замаскировали под деревянные бруски.