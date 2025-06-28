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Британские пограничники изъяли рекордную партию кокаина в порту
В начале июня на территории порта London Gateway была выявлена одна из крупнейших в истории страны партий кокаина весом 2,4 тонны.
Пограничная служба Британии изъяла одну из крупнейших за всю историю партию кокаина общим весом 2,4 тонны, передает Independent.
По данным издания, наркотик был обнаружен в начале июня в порту London Gateway на судне, прибывшем из Панамы. Кокаин находился в тайниках под контейнерами, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что примерная стоимость этой партии на черном рынке составляет почти 100 млн фунтов стерлингов. Представитель службы сообщил: «Пограничная служба изъяла ошеломляющую партию кокаина на 2,4 тонны, стоимость на черном рынке оценочно составляет почти 100 млн фунтов стерлингов».
Изъятая партия стала шестой по величине среди всех, когда-либо зафиксированных в Британии. Операция по задержанию груза проходила в рамках борьбы с международной контрабандой наркотиков.
В июне в порту немецкого Дуйсбурга сотрудники выявили около 500 кг кокаина с рыночной стоимостью свыше 35 млн евро при разгрузке контейнера из Бразилии.
В мае сотрудники ФСБ задержали курьеров с крупной партией кокаина, предназначенной для отправки через Россию в страны Евросоюза.
Таможня России за полгода изъяла более 9 тонн наркотиков.