Британские пограничники изъяли рекордную партию кокаина в порту

Tекст: Мария Иванова

Пограничная служба Британии изъяла одну из крупнейших за всю историю партию кокаина общим весом 2,4 тонны, передает Independent.

По данным издания, наркотик был обнаружен в начале июня в порту London Gateway на судне, прибывшем из Панамы. Кокаин находился в тайниках под контейнерами, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что примерная стоимость этой партии на черном рынке составляет почти 100 млн фунтов стерлингов. Представитель службы сообщил: «Пограничная служба изъяла ошеломляющую партию кокаина на 2,4 тонны, стоимость на черном рынке оценочно составляет почти 100 млн фунтов стерлингов».

Изъятая партия стала шестой по величине среди всех, когда-либо зафиксированных в Британии. Операция по задержанию груза проходила в рамках борьбы с международной контрабандой наркотиков.

В июне в порту немецкого Дуйсбурга сотрудники выявили около 500 кг кокаина с рыночной стоимостью свыше 35 млн евро при разгрузке контейнера из Бразилии.

В мае сотрудники ФСБ задержали курьеров с крупной партией кокаина, предназначенной для отправки через Россию в страны Евросоюза.

Таможня России за полгода изъяла более 9 тонн наркотиков.