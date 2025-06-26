Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Таможня России изъяла за полгода более 9 тонн наркотиков
За первые шесть месяцев 2025 года российские таможенники предотвратили оборот значительного объема запрещенных веществ и инициировали многочисленные уголовные дела.
Более 9 тонн наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ изъяли российские таможенники в первом полугодии 2025 года, передает РИА «Новости». Федеральная таможенная служба России сообщила, что это стало результатом как самостоятельной работы, так и совместных операций с другими правоохранительными органами.
В официальном сообщении ведомства подчеркивается: «За 1 полугодие 2025 года таможенниками самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 9 тонн контролируемых веществ». По данным ФТС, изъято 358,7 килограмма наркотиков, 600,4 килограмма психотропных веществ, 922 килограмма сильнодействующих веществ и 7,6 тонны прекурсоров.
В результате проведённых мероприятий возбуждено 161 уголовное дело. Из них 67 дел касаются контрабанды наркотических средств и их прекурсоров, а 94 – контрабанды сильнодействующих веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали курьеров с крупной партией кокаина, предназначавшейся для отправки через Россию в страны Евросоюза. МВД изъяло более 60 кг кокаина на судне, прибывшем из Эквадора. Американец был арестован в Москве за контрабанду наркотиков.