Американец арестован в Москве за контрабанду наркотиков

Суд в Москве арестовал американца Уэйна Байерса за попытку ввоза 500 граммов марихуаны

Tекст: Мария Иванова

Солнцевский суд Москвы принял решение о заключении под стражу Уэйна Байерса, гражданина США, сообщает ТАСС. Американец был задержан в аэропорту Внуково при попытке ввоза наркотиков. В его багаже сотрудники таможни обнаружили около 500 граммов марихуаны.

Представитель суда заявил, что решение об аресте принято в ответ на ходатайство следователя. Байерс обвиняется в контрабанде наркотических средств в значительном размере, что предусмотрено ст. 229.1 УК РФ.

Мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана на период 30 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда Романова на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков.

Вудлэнд, имеющий двойное гражданство США и России, признал вину в покушении на незаконный сбыт наркотиков через тайники-закладки в Мытищах.

До этого ФСБ сообщила, что американец Джин Спектор, осужденный в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для разработки системы генетического скрининга, используя сведения, включающие государственную тайну.