Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Американец арестован в Москве за контрабанду наркотиков
Суд в Москве арестовал американца Уэйна Байерса за попытку ввоза 500 граммов марихуаны
Солнцевский суд Москвы постановил арестовать гражданина США Уэйна Байерса на 30 суток за попытку контрабанды значительного объема наркотических средств через аэропорт Внуково.
Солнцевский суд Москвы принял решение о заключении под стражу Уэйна Байерса, гражданина США, сообщает ТАСС. Американец был задержан в аэропорту Внуково при попытке ввоза наркотиков. В его багаже сотрудники таможни обнаружили около 500 граммов марихуаны.
Представитель суда заявил, что решение об аресте принято в ответ на ходатайство следователя. Байерс обвиняется в контрабанде наркотических средств в значительном размере, что предусмотрено ст. 229.1 УК РФ.
Мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана на период 30 суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда Романова на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков.
Вудлэнд, имеющий двойное гражданство США и России, признал вину в покушении на незаконный сбыт наркотиков через тайники-закладки в Мытищах.
До этого ФСБ сообщила, что американец Джин Спектор, осужденный в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для разработки системы генетического скрининга, используя сведения, включающие государственную тайну.