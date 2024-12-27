Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
ФСБ: Американец Спектор передал данные для скрининга населения России
ФСБ: Американец Спектор осужден за передачу Пентагону данных для генетического скрининга в России
Американец Джин Спектор, осужденный в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для разработки системы генетического скрининга, используя сведения, включающие государственную тайну, сообщили в ФСБ.
ФСБ сообщила, что осужденный за шпионаж американец Джин Спектор действовал в интересах Пентагона, передавая данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, передает РИА «Новости».
Спектор, работая на Пентагон и аффилированную с ним коммерческую организацию, собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике. Эти данные содержали государственную тайну и предназначались для использования в США.
Судебное разбирательство подтвердило подлинность собранных против Спектора доказательств. Его преступная деятельность была полностью доказана в ходе следственных мероприятий и оперативных действий. В результате Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу свыше 14 млн рублей.
Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.
В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.