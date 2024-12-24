Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора к 15 годам за шпионаж

Tекст: Валерия Городецкая

Суд признал Спектора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако с учетом предыдущего приговора окончательно определил срок в 15 лет в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением объявления резолютивной части приговора. Лефортовский суд Москвы ранее избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства дела не раскрываются из-за секретности.

Спектор ранее был связан с делом Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве во взятке и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Позже это решение было отменено, и после повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.

Ранее Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ.