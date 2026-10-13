Улов лосося на Дальнем Востоке упал до рекордного минимума ниже 100 тыс. тонн

Tекст: Ольга Иванова

Объем добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в текущем году не дотянул до 100 тыс. тонн при прогнозе в 220 тыс., что стало одним из худших результатов за последнее время, пишет Ura.Ru.

«В этом году аномальная, я бы даже сказал, форс-мажорная лососевая путина», – отметил Мартынов. По его словам, падение объемов добычи неизбежно приведет к росту цен на красную рыбу и икру в оптовом и розничном сегментах к Новому году.

Главной проблемой для отрасли стала необходимость переоформления договоров с государством на пользование участками на 20 лет. Предприятиям Дальнего Востока необходимо выплатить в бюджет около 200 млрд рублей, половина из которых уже внесена, однако из-за провального сезона у многих компаний нет средств на оставшиеся платежи. Неуплата грозит рыбакам расторжением договоров в судебном порядке и потерей участков.

Мартынов добавил, что причиной неудачной путины стало потепление воды в Тихом океане из-за глобального изменения климата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной стоимость красной икры в России снизилась на 15%.

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