Цена килограмма красной икры в Хабаровске достигла 12 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Розничная стоимость свежевыловленной в этом году красной икры на рынках Хабаровска установилась на уровне 11-12 тыс. рублей за килограмм, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. При покупке нескольких килограммов продавцы предоставляют скидку: цена может опускаться до 9-10 тыс. рублей за килограмм.

Спрос на красную икру традиционно возрастает в преддверии новогодних праздников, что оказывает дополнительное давление на цены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты прогнозируют рост стоимости красной рыбы и икры к новогодним праздникам. При этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что цены на красную икру в России могут снизиться на фоне увеличения ее производства в этом году.