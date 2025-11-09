Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Цена килограмма красной икры в Хабаровске достигла 12 тыс. рублей
На хабаровских рынках в этом году стоимость красной икры варьируется от 11 до 12 тыс. рублей за килограмм.
Розничная стоимость свежевыловленной в этом году красной икры на рынках Хабаровска установилась на уровне 11-12 тыс. рублей за килограмм, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. При покупке нескольких килограммов продавцы предоставляют скидку: цена может опускаться до 9-10 тыс. рублей за килограмм.
Спрос на красную икру традиционно возрастает в преддверии новогодних праздников, что оказывает дополнительное давление на цены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты прогнозируют рост стоимости красной рыбы и икры к новогодним праздникам. При этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что цены на красную икру в России могут снизиться на фоне увеличения ее производства в этом году.