18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.3 комментария
В России решили сделать обязательными указания на электронных дорожных знаках
Водителям в России предстоит соблюдать указания, размещенные на электронных табло и знаках переменной информации на автодорогах, сообщили в Минтрансе.
Водителей обяжут следовать указаниям, отраженным на электронных дорожных знаках и информационных табло, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Новые требования будут закреплены в изменениях к правилам дорожного движения, над которыми сейчас работают Минтранс, Росавтодор и МВД.
Там пояснили, что такие знаки в реальном времени позволяют информировать водителей о дорожной обстановке, что помогает выбирать безопасные режимы движения.
Изучается вопрос оптимальных скоростных режимов и минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Изменения станут частью комплекса новых правил для повышения безопасности на дорогах.
Предложения также включают новые методики учета аварийности и требования к установке скоростных режимов, выделили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в России планируют закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло над привычными стационарными указателями.