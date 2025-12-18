В России решили сделать обязательными указания на электронных дорожных знаках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Водителей обяжут следовать указаниям, отраженным на электронных дорожных знаках и информационных табло, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Новые требования будут закреплены в изменениях к правилам дорожного движения, над которыми сейчас работают Минтранс, Росавтодор и МВД.

Там пояснили, что такие знаки в реальном времени позволяют информировать водителей о дорожной обстановке, что помогает выбирать безопасные режимы движения.

Изучается вопрос оптимальных скоростных режимов и минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Изменения станут частью комплекса новых правил для повышения безопасности на дорогах.

Предложения также включают новые методики учета аварийности и требования к установке скоростных режимов, выделили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в России планируют закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло над привычными стационарными указателями.