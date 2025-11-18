Финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница Хельсинки рассказала, что, находясь на востоке Финляндии, позвонила своей бабушке в Петрозаводск и во время разговора услышала незнакомый мужской голос, передает «Лента.ру» со ссылкой на Yle.

Голос на русском языке спросил: «Кто там?» После этого женщина перезвонила бабушке, та подняла трубку и пояснила, что никого другого у телефона нет.

История повторилась с жительницей Йоэнсуу, которая ранее использовала мессенджер для связи с матерью из Выборга, но в августе была вынуждена позвонить по мобильной связи и услышала неопознанные голоса на линии.

Руководитель службы безопасности Elisa Яакко Валлениус заявил, что причиной вмешательства может быть происходящее на российской стороне. Он отметил, что финские операторы и государственные структуры не обладают возможностями для внедрения в подобные телефонные разговоры.

Ранее в ноябре финские пограничники задержали российского гражданина, просившего убежища, его и депортировали обратно. По данным прессы, речь идет о некоем Евгении, который пересек границу с Финляндией 17 июня и обратился с просьбой о предоставлении убежища.

СМИ указывали, что он якобы служил в ЧВК «Вагнер».