Соцфонд назначил пенсии родственникам погибших в Хорлах Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

В Социальном фонде России сообщили, что организация уже назначила выплаты по случаю потери кормильца семи семьям, потерявшим близких при теракте в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что фонд оперативно оформил соответствующие пенсии для родственников погибших. В частности, документы на выплаты подготовлены для пятерых несовершеннолетних детей, чья мать погибла в результате нападения. Для назначения этих выплат необходимо определить законного представителя несовершеннолетних, после чего средства перечислят незамедлительно. Специалисты Соцфонда находятся в тесном взаимодействии с органами опеки, чтобы ускорить оформление всех юридических формальностей и обеспечить скорейшее получение положенных средств семьями погибших.

Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области начало прием документов от жителей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в поселке Хорлы, для оформления единоразовой выплаты.

Следователи установили личности 13 человек, погибших при теракте в Хорлах Херсонской области.

Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27 человек.