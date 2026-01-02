Число погибших при атаке на Хорлы достигло 27

МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

МИД России призывает правительства суверенных государств и международные организации публично осудить теракт, совершённый Киевом в Херсонской области, говорится на сайте МИД.

В официальном заявлении сказано: «Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области».

В ведомстве подчеркнули, что игнорирование произошедшего будет расценено как пособничество и соучастие в террористических преступлениях неонацистов и будет иметь соответствующие правовые последствия.

Официальный представитель МИД России отметила, что совершив атаку на мирное население Херсонской области, власти Киева вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

«На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях. Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией», – подчеркнули в ведомстве.

«Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полётным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», – добавили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что атака была совершена практически сразу после новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором он заявлял о стремлении Киева к миру, и отметило, что подобный цинизм и утрата моральных ориентиров перестают удивлять.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали.

Глава региона позже уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.