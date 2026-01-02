Гатилов: Глава УВКПЧ ООН Тюрк должен осудить теракт ВСУ в Херсонской области

Tекст: Антон Антонов

«Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

Дипломат, слова которого приводятся в Telegram постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки украинских БПЛА на кафе и гостиницу растет по мере расчистки завалов на месте происшествия, уже более 24 жертв.





