Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
Россия потребовала от ООН осудить теракт ВСУ в Херсонской области
Гатилов: Глава УВКПЧ ООН Тюрк должен осудить теракт ВСУ в Херсонской области
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, совершенный вооруженными силами Украины в Херсонской области, заявил постпред России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».
Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки украинских БПЛА на кафе и гостиницу растет по мере расчистки завалов на месте происшествия, уже более 24 жертв.